Quỹ Thiện Tâm Vingroup hỗ trợ 70 tỷ đồng xây dự án chăm sóc người già

TPO - Dự án khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng tại phường Trần Phú. Khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội tại địa phương này.

Chiều 19/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ khởi công dự án Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án "Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh", được đầu tư với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Trong đó Quỹ Thiện Tâm tài trợ 70 tỷ đồng và 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đối ứng của địa phương.

Công trình bao gồm khu nhà 3 tầng nuôi dưỡng đối tượng và chăm sóc điều trị; 2 nhà chăm sóc, nuôi dưỡng chất lượng cao 2 tầng và các hạng mục phụ trợ như hệ thống điện năng lượng mặt trời và trang thiết bị phòng ở, phòng điều trị; hệ thống sân, đường nội bộ, cây xanh, cảnh quan môi trường…

Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng cho khoảng 160 đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian qua, các chương trình an sinh xã hội do Quỹ Thiện Tâm triển khai trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chương trình ngân hàng con giống giúp hơn 13.000 hộ nghèo có sinh kế ổn định; chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp 2.293 hộ gia đình an cư, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn nhất do thiên tai, lũ lụt, Quỹ Thiện Tâm luôn kịp thời có mặt, hỗ trợ nguồn lực to lớn để tỉnh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Những việc làm đầy tính nhân văn đó đã thực sự chạm đến trái tim của người dân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Niềm vui của các cụ già khi dự án được triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cam kết tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả lâu dài. Tỉnh cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng, các điều kiện cần thiết khác; đồng thời chỉ đạo quản lý, vận hành công trình đúng mục đích, hiệu quả, bền vững.

“Mong muốn thời gian tới Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Thiện Tâm cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Điều này nhằm góp phần chung tay thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, vì mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau", bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ.

Phối cảnh khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, cho biết Quỹ được thành lập với sứ mệnh đồng hành cùng nhà nước và các địa phương trong công tác an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân ái, bền vững. Theo ông, người cao tuổi là những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho gia đình và xã hội, rất cần được quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần.

"Chúng tôi mong muốn công trình không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, mà còn là mái nhà chung ấm áp, an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc toàn diện và giao lưu cộng đồng", ông Tuấn nhấn mạnh.