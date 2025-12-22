Hải Phòng xem xét trách nhiệm chủ tịch xã, phường để xảy ra vi phạm đất đai

TPO - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý đất đai, trường hợp không kịp thời xử lý vi phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Đất đai, trong đó tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố nhận định, trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, sử dụng đất hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp đã nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp chuyển đổi còn hạn chế. Tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công vẫn xảy ra, chủ yếu tồn tại từ giai đoạn trước và chưa được xử lý dứt điểm.

Do đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý đất công và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất, đảm bảo vai trò của chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần “thành phố quản lý thống nhất – xã, phường, đặc khu trực tiếp thực thi”.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn quản lý.

UBND xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) rà soát, phát hiện và kiên quyết xử lý hàng loạt trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND các xã phường, đặc khu tăng cường quản lý đất công, đất công ích và đất chưa sử dụng. Lập đầy đủ danh mục, hồ sơ quản lý toàn bộ quỹ đất công, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai số; quản lý, sử dụng đất công đúng phân quyền, phân cấp, không để xảy ra buông lỏng quản lý, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát tài sản công. Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất công trái phép.

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tăng cường theo dõi, giám sát việc sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất, xây dựng công trình không đúng quy hoạch. Kịp thời cập nhật biến động đất đai, quản lý hồ sơ địa chính số theo chuẩn quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo cơ chế “một cửa”, tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, không để tồn đọng, chậm trễ. Kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai.

UBND xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) vừa phát hiện và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý trường hợp tự ý lấp đất nông nghiệp (lúa), mở đường giao thông (khu vực khoanh đỏ) để bán đất.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm như: đất ven tuyến giao thông, đất ven kênh, sông, ven biển, đất đồi rừng, đất ao hồ, đất nông nghiệp có nguy cơ bị chuyển mục đích sử dụng trái phép…công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

“Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý đất đai tại địa phương. Trường hợp để xảy ra vi phạm mà không kịp thời xử lý, báo cáo, sẽ bị xem xét trách nhiệm”, công văn của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu.