Hải Phòng: Tự lấp ruộng, mở đường để phân lô bán đất

TPO - UBND xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) vừa phát hiện, lập biên bản để xử lý trường hợp tự ý san lấp đất nông nghiệp (lúa) rồi đổ bê tông, mở rộng ngõ trong khu dân cư nhằm mục đích phân lô, tách thửa, bán đất ở với giá cao.

Tự ý lấp ruộng, mở đường giao thông

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) cho biết, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND xã vừa lập biên bản trường hợp người dân trên địa bàn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn sau.

Cụ thể, gia đình ông Đ.Q.H (ở thôn Kính Trực, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy cũ) nay là xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) sở hữu thửa đất rộng gần 1.000m2.

Liền kề với đất ở, gia đình ông Đ.Q.H còn có thửa đất nông nghiệp (lúa) rộng hơn 250m2, vị trí 3 mặt ngõ. Hộ dân này đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất giao thông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ngõ hiện trạng khu dân cư rộng khoảng 3m, hộ dân đã tự ý mở rộng, cải tạo, san lấp, đổ bê tông, xây dựng vỉa hè. Cột điện khu dân cư cũng được di dời khỏi vị trí hiện trạng để mở rộng ngõ từ 3m lên 7,2m (gồm cả vỉa hè). Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định sang đất giao thông là 195m2.

Thửa đất nông nghiệp (vùng khoanh đỏ) được người dân tự ý san lấp, xây dựng thành đường giao thông trái quy định.

Trong khuôn viên thửa đất ở, cũng được xây dựng tường gạch chỉ, phân lô thành 8 thửa đất ở cùng với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại với mục đích để bán, hướng ra mặt ngõ vừa đổ bê tông trái quy định.

Trước đó, nhiều ý kiến của người dân xã Kiến Hải phản ánh, những lô đất chưa sổ tại khu đất của gia đình ông Đ.Q.H đã được các môi giới bất động sản rao bán rầm rộ với thông tin mặt đường rộng 6-7m, giá mỗi lô khoảng 1,2-1,5 tỷ đồng/thửa khoảng 80m2.

Quá trình làm thủ tục tách thửa, chính quyền địa phương phát hiện sự việc, tổ chức kiểm tra, yêu cầu ông Đ.Q.H dừng việc thi công các công trình trên đất nông nghiệp, giữ nguyên hiện trạng để xử lý vi phạm.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Đại diện lãnh đạo UBND xã Kiến Hải cho biết, các phòng chuyên môn trực thuộc đã lập biên bản vi phạm và đang hoàn thiện thủ tục ban hành quyết định xử phạt hành chính, xử lý vi phạm theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Kiến Hải cũng cho biết, theo quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng, địa phận xã Kiến Hải và các xã lân cận (Đoàn Xá, Dương Kinh, Nam Đồ Sơn, Kiến Minh, Kiến Hải) dự kiến sẽ triển khai một số dự án hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, đường giao thông.

Do đó, từ giữa năm 2025 giá đất trên địa bàn tăng cao, nhiều hộ dân ồ ạt bán đất cho các môi giới bất động sản dẫn đến tình trạng phân lô, tách thửa để bán. Đáng chú ý, nhiều trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoặc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khiến nhiều người dân phản ánh, kiến nghị.

Người dân lấp ruộng (vùng khoanh đỏ), mở đường giao thông để làm mặt tiền phân lô bán đất ở (vùng khoanh vàng).

“Kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp mới, địa phương đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai”, đại diện lãnh đạo UBND xã Kiến Hải nói.

Trước đó, tháng 4/2025 TP Hải Phòng ban hành kế hoạch về việc khắc phục các tồn tại về công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các địa phương.

Tuy nhiên, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở không đúng quy định, đặc biệt trong giai đoạn hợp nhất các tỉnh, sắp xếp xã và bỏ chính quyền cấp huyện, gây ra nhiều ý kiến trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, tháng 6/2025 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với hộ gia đình cá nhân, kể từ 10/6/2025 đến khi có chỉ đạo mới.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Giám đốc Sở NN&MT chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát tình hình chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại các địa phương. Đồng thời, xác định các trường hợp sai phạm, báo cáo thành phố.