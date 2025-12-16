Đắk Lắk: Đường hơn 600 tỷ đồng tiếp tục hư hỏng, người dân đặt thùng xốp cảnh báo

TPO - Sau gần 3 năm được sửa chữa, tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đầu tư hơn 600 tỷ đồng lại tiếp tục hư hỏng.

Ngày 15/12, theo ghi nhận, trên tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột (đoạn từ siêu thị Go theo hướng Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ), mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, lớp nhựa đường bong tróc từng mảng, loang lổ, trải dài dọc tuyến đường.

Nhiều đoạn từng được vá, gia cố nay lại tiếp tục hư hỏng. Mặt đường gồ ghề, cao thấp thất thường khiến các phương tiện phải liên tục đánh lái, lạng sang làn đối diện để tránh nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Mặt đường xuống cấp, có đoạn bị lún sâu, tạo thành hố trũng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.



Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Bá Phạm Hoàng - tài xế xe tải thường xuyên lưu thông trên tuyến, cho biết: “Ban ngày đi còn đỡ, chứ ban đêm hoặc lúc trời mưa thì rất nguy hiểm. Ổ gà ngập nước nhìn không rõ độ sâu, chỉ cần sơ sẩy là dễ tai nạn”.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thanh - chủ quán nước vỉa hè trên đường này cho hay: “Mỗi ngày lưu lượng xe qua lại trên tuyến đường này rất đông. Việc mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, không chỉ gây khó khăn cho các phương tiện đi lại, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào những ngày trời mưa".

Theo chị Thanh, để cảnh báo cho tài xế lái xe, nhất là vào ban đêm, tầm quan sát hạn chế, một số người dân đã đặt thùng xốp tại các vị trí hư hỏng để cảnh báo.

Một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Chúng tôi đã nắm bắt được thông tin người dân phản ánh về tình trạng hư hỏng trên tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột. Vừa qua, Sở Tài chính đã chủ trì họp, thống nhất giao cho Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột, trước mắt sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng, để đảm bảo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Sau đó, chúng tôi sẽ đề xuất, sửa chữa khắc phục trên toàn tuyến”.

Tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột có chiều dài gần 14km, do UBND TP. Buôn Ma Thuột (cũ) làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2009 và đưa vào khai thác từ năm 2017. Đến cuối năm 2022, tuyến đường này tiếp tục được phê duyệt kinh phí 9,5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo. Tuy nhiên, đến nay, nhiều vị trí trên tuyến có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng trở lại.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận:

Mặt đường chằng chịt ổ gà, vào mùa mưa nước đọng lại, khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.