CAND từ cứu dân trong tâm lũ đến 'thần tốc' trong ‘Chiến dịch Quang Trung’

TPO - Năm 2025, thiên tai dồn dập và được các chuyên gia đánh giá khốc liệt nhất lịch sử, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã trở thành trụ cột quan trọng trong phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ, để lại dấu ấn bằng những con số biết nói và những hình ảnh xúc động lan tỏa trong lòng nhân dân.

Năm 2025, thiên tai, bão, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất... diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử, trong đó đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (15 cơn bão và 06 áp thấp nhiệt đới), tương đương kỷ lục năm 2017. Các cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật; 3 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung và Thủ tướng Chính phủ đã phải thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó (bão số 5, bão số 10 và bão số 13).

Trẻ em, người già là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu đưa tới các điểm cao an toàn

Bên cạnh đó, mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 13 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; ngập lụt rất nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp, nhất là tại thành phố Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng,... Đồng thời, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng những ngày cuối tháng 11/2025… Thiên tai trải rộng trên khắp cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Tính đến ngày 26/11/2025, thiên tai trên cả nước đã làm 415 người chết, mất tích, 728 người bị thương; 3.906 nhà bị sập, đổ, trôi, 330.999 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng trăm nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại… Tổng thiệt hại ước tính hơn 91 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND đã nhập cuộc với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phòng thủ dân sự, an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ.

Cụ thể, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương huy động 21.142 lượt cán bộ, chiến sỹ (CBCS) cùng 3.294 lượt phương tiện trực tiếp tham gia xử lý 1.349 vụ cứu nạn, cứu hộ; tổ chức cứu được 2.052 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được giao triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến giao thông trọng yếu, nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở, không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, hơn 5.000 CBCS với 22.687 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện kịp thời ra quân phối hợp, hỗ trợ chính quyền và nhân dân tại 17 địa phương tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, tìm kiếm người mất tích, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, lực lượng y tế cơ quan Bộ Công an đã thành lập 18 đoàn công tác triển khai biện pháp y tế và môi trường khắc phục hậu quả sau bão lụt tại 16 địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và tham gia khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra; huy động gần 700.000 lượt CBCS, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng, chống thiên tai, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện đặc chủng, chuyên dụng để tiếp cận các khu vực bị cô lập, ngập sâu để cứu người mắc kẹt, đưa người già, trẻ em, người bệnh đi cấp cứu kịp thời…

Cùng với đó, Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, cụ thể đã tổ chức các Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do bão trong toàn Ngành Công an với sự tích cực tham gia, hưởng ứng và phát động tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đến nay, đã trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND để quyên góp ủng hộ được gần 53 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 1.000 tấn gạo, lương thực, nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm tỷ đồng cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng Công an tham gia phối hợp gia cố đê sông Cầu, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Trước những mất mát của người dân sau mưa lũ, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương thống kê thiệt hại, tổ chức rà soát các hộ gia đình bị hư hỏng nhà cửa, trường học cần cải tạo, sửa chữa nhằm huy động các nguồn lực giúp người dân đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài và an toàn, trẻ em tiếp tục được chăm lo đến trường…

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, góp phần thành công của “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc dựng lại nhà cho người dân theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lễ khởi công cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, sụp đổ do thiên tai tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đà Nẵng....

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên phát động cao điểm "Chiến dịch Quang Trung" tại Lâm Đồng.

Tại lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai tại xã Quảng Lập, Lâm Đồng vào tối 2/12/2025, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cho biết, trước thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, lãnh đạo Bộ Công an hết sức quan tâm và chia sẻ với những khó khăn, mất mát không gì bù đắp được của đồng bào vùng lũ.

Ngay trong lúc khó khăn, hoạn nạn, lực lượng CAND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt kịp thời, cùng chính quyền địa phương ứng phó với thiên tai, lũ lụt, giảm thiểu tối đa thiệt hại và triển khai hiệu quả công tác khắc phục sau lũ. Trước đỉnh lũ lịch sử chưa từng có suốt 40 năm qua tại Lâm Đồng đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều gia đình mất nhà, mất nơi sinh hoạt, phải đối mặt với muôn khó khăn trong khi đã cuối năm, Tết cổ truyền 2026 sắp tới.

Lực lượng CAND động viên, hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi bão lũ tại Gia Lai.

Triển khai cao điểm “Chiến dịch Quang Trung” do Chính phủ phát động, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện với hiệu quả cao nhất. Chiến dịch Quang Trung là nhiệm vụ nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của lực lượng CAND trong việc đồng hành cùng nhân dân vùng thiên tai. Mục tiêu không chỉ là dựng lại những căn nhà mới, đó còn tinh thần gắn kết keo sơn, tất cả vì nhân dân phục vụ, không ai bị thiếu thốn, bị bỏ lại phía sau.

“Từ nay cho tới khi căn nhà được hoàn thành, lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an các đơn vị, địa phương thường trực có mặt, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Lực lượng Công an chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi chìa khóa trao tay!..”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh.

Thay mặt các gia đình được hỗ trợ nhà ở, ông Nguyễn Văn Minh đã bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền tỉnh Lâm Đồng và xã Quảng Lập. Các cơ quan chức năng không chỉ giúp đỡ nhân dân trong cơn hoạn nạn, lũ dữ mà còn hỗ trợ tối đa để những gia đình bị thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, thiên tai sớm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao tinh thần “thần tốc, trách nhiệm, vì dân” của lực lượng công an “trong đợt lũ lịch sử vừa qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, có mặt ở những điểm xung yếu nhất”.

Trước đó, ngày 1/12, tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức lễ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà tặng các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai lũ lụt. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa, riêng vùng “rốn lũ” xã Diên Điền có 17 thôn với hơn 35.000 người dân cũng bị thiệt hại nặng nề.

“Ngay sau khi nước rút, Công an Khánh Hòa tiếp tục thực hiện phương châm “Ba cùng" với người dân: cùng dọn dẹp, cùng gia cố, cùng dựng lại từng mảng tường, từng mái ngói”, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã, phường phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác cứu trợ, giúp đỡ nhân dân và học sinh sớm ổn định cuộc sống, học tập thiên tai” – Đại tá Nguyễn Bá Thành cho biết.

Những ngày đầu “chiến dịch Quang Trung – thần tốc sửa nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ” tại Gia Lai.

Từ hình ảnh những chiến sĩ CAND dầm mình trong nước lũ, từ những con số cụ thể qua các đợt huy động nguồn lực cứu trợ, cho đến tinh thần chủ động, thần tốc của khí thế ra quân “Chiến dịch Quang Trung”, tất cả tạo nên bức tranh chân thực, sinh động về một lực lượng luôn đứng mũi chịu sào trong những thời khắc khó khăn nhất của đồng bào, của đất nước. CAND không chỉ là “lá chắn” trong bão lũ, mà còn là “nhịp cầu” đưa người dân trở lại cuộc sống an toàn và ổn định.

Trong sáng 5/12, hơn 650 cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai đã tỏa xuống 131 hộ dân tại 20 xã, phường để xây mới, sửa chữa nhà bị hư hỏng. Mỗi hộ luôn có ít nhất 4 cán bộ, chiến sĩ thường trực hỗ trợ.

Căn nhà của cụ Nguyễn Thị Ba (84 tuổi, phường Hoài Nhơn Đông), bị bão cuốn trôi gian nhà trước đang được lực lượng khẩn trương dựng lại. Cụ xúc động chia sẻ: “Chỉ mong có mái nhà che mưa nắng. Nhờ các chú Công an, tôi yên tâm rồi”.

Tại xã Tuy Phước, hai căn nhà của em Phạm Thanh Tú (mồ côi cha mẹ) và ông Hồ Quang Thọ cũng đã được khởi công. Tú nghẹn lời: “Bão cuốn mất nhà rồi, nay các chú lại dựng lại cho em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ tấm lòng này”.

Chiến dịch Quang Trung – thần tốc sửa nhà cho dân tại Gia Lai.

Cùng với việc dựng nhà, lực lượng Công an còn trao hàng trăm phần quà, gồm gạo, quần áo, sách vở, thuốc men… đến tận tay người dân vùng lũ.

Giữa hoang tàn sau mưa bão, những ngôi nhà mới đang dần hiện lên, thể hiện tình quân dân thắm đượm, lan tỏa nghĩa tình trong “Chiến dịch Quang Trung”, chiến dịch mà lực lượng CAND đang triển khai với tinh thần thần tốc, quyết liệt và đầy nhân văn.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định, “Hình ảnh người chiến sĩ Công an giúp dân trong bão lũ là minh chứng sống động về bản lĩnh, nhân văn và tinh thần vì dân của lực lượng CAND”. Lực lượng CAND cần tiếp tục nắm chắc diễn biến thiên tai, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; đưa khoa học, công nghệ vào cứu nạn cứu hộ; tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao năng lực ứng phó; đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh chiến sĩ CAND trong phòng thủ dân sự.