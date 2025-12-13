Ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng về đúng vị trí nhưng phát sinh tình tiết bất ngờ

TPO - Dù đã được "thần đèn" và cộng sự di dời ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí nhưng thềm nhà cao hơn mặt ngõ 1,5 m khiến chủ nhân là ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi, ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) phải dùng thang mới vào được nhà, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Ngôi nhà 2 tầng của ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi) xây nhầm trên đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi), tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) đã được “thần đèn” và cộng sự di dời về đúng vị trí thửa đất của gia đình ông Hữu.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết, vị trí thửa đất của ông Hữu cùng ngõ, cách thửa đất của bà Loan 4 thửa (khoảng 17 m). Căn nhà 2 tầng được nhóm công nhân tiếp tục kê kích, căn chỉnh lại kết cấu ngôi nhà để phù hợp với hình thửa, diện tích thửa đất và khớp nối trụ móng công trình.

Khi việc di dời, khớp nối công trình với móng tại vị trí thửa đất của ông Hữu hoàn tất thì phát sinh tình huống bất ngờ. Thềm nhà ông Hữu hiện tại cao hơn mặt ngõ khoảng 1,5 m.

Gia đình ông Hữu phải sử dụng thang mới có thể ra vào, sinh hoạt trong ngôi nhà của mình.

Toàn cảnh ngôi nhà 2 tầng và cận cảnh dầm móng công trình sau khi "thần đèn" di dời về đúng vị trí.

Trước khi di dời, ngôi nhà 2 tầng của ông Hữu xây dựng trên hình thửa lô đất của bà Loan. Thời điểm đó, phía trước ngôi nhà có khoảng sân, phần móng nhà cao hơn so với mặt ngõ khoảng 20 cm. Ông Hữu cũng xây bậc tam cấp từ móng lên sàn nhà.

Lô đất của ông Hữu ngắn hơn lô đất của bà Loan, do đó trước khi di dời, nhóm thợ phải cắt toàn bộ khoảng sân phía trước, bậc tam cấp trước cửa nhà để đảm bảo vừa vặn với thửa đất.

Nhóm thi công cũng phải đào dầm móng nhà (sâu khoảng 80 cm) để nâng lên toàn bộ ngôi nhà lên cao phục vụ việc di chuyển ngôi nhà về vị trí đúng. Trong khi đó, các hộ có đất trên đường di chuyển không đồng ý hạ cốt nền đất quá thấp.

Nền nhà ông Hữu cao hơn mặt ngõ 1,5 m khiến sinh hoạt của gia đình gặp khó khăn, bất tiện.

Do đó, sau khi di chuyển về vị trí đúng thửa đất, ngôi nhà “nhô” cao hơn mặt ngõ khiến gia đình ông Hữu đi lại, sinh hoạt gặp khó khăn, bất tiện.

Nhóm thi công nhận định, có 2 phương án có thể hạ thấp ngôi nhà xuống nhưng phát sinh chi phí cao hoặc nâng cốt nền ngõ đi chung phải được sự đồng thuận của người dân xung quanh.

Hiện ông Hữu và "thần đèn" Hoàng Đình Bách đang tính toán các phương án để khắc phục tình huống phát sinh này.