Quảng Ngãi xác minh vụ hút cát trái phép trên sông Đăk Bla sau phản ánh của Báo Tiền Phong

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng bơm hút cát có dấu hiệu trái phép trên sông Đăk Bla (đoạn qua thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọk Bay), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương xác minh, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bát nháo nạn khai thác trên sông Đăk Bla.

Xử lý nghiêm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Ngày 13/12 trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, ngay khi nhận được thông tin, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương xác minh, kiểm tra, nếu có xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo ông Hiển, quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát sỏi lòng sông, là rất nghiêm và xuyên suốt, nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ ổn định đời sống người dân khu vực ven sông.

“Thông tin Báo Tiền Phong phản ánh là cơ sở quan trọng để tỉnh chỉ đạo kiểm tra. Nếu phát hiện xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, khai thác sai vị trí được cấp phép, không thực hiện đầy đủ các quy định về trạm cân, giám sát sản lượng thì sẽ xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng thất thoát tài nguyên khoáng sản”, ông Hiển nhấn mạnh.

Vị trí tàu hút cát tại sông Đăk Bla, địa phận thuộc thôn Trung Nghĩa Đông (xã Ngọc Bay), không nằm trong vị trí được khai thác đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Theo đó, địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, buông lỏng quản lý, để thất thoát tài nguyên thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Nông nghiệp & Môi trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan và chính quyền địa phương tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, vị trí khai thác, phương thức khai thác, sản lượng thực tế, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định về trạm cân, giám sát dữ liệu và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Khu vực mỏ cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum.

“Quan điểm của tỉnh là xử lý dứt điểm, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật",Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển khẳng định.

Khai thác trái phép ngoài phạm vi cho phép

Trước đó, qua tìm hiểu của nhóm phóng viên Báo Tiền Phong, ngày 26/7/2017, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành Quyết định số 708 cho phép Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum khai thác cát bằng phương pháp bơm hút tại điểm cát số 2, lòng sông Đăk Bla (địa phận xã Ia Chim, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập). Khu vực khai thác có diện tích 5 ha, độ sâu 2,9 m, trữ lượng 145.000 m³, thời hạn 15 năm.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy doanh nghiệp này thường xuyên khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép, tại khúc sông Đăk Bla (thuộc thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọk Bay), cách điểm mỏ được phép khoảng 5km. Người dân phản ánh do khu vực được cấp phép ít cát, xa bãi nên tàu hút cát của công ty này “trộm cát” tại địa phận thôn Trung Nghĩa Đông (xã Ngọk Bay) cho thuận lợi.

Tàu hút cát hoạt động về đêm.

Nhiều ngày ghi nhận, nhóm phóng viên Báo Tiền Phong phát hiện một tàu hút cát cỡ lớn, ngang nhiên bơm hút cát ngày đêm trên đoạn sông này, gây tiếng ồn lớn. Con tàu này di chuyển, khai thác cát không có thời gian cố định. Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động mạnh vào thời điểm sáng sớm hoặc xẩm tối. Sau khi hút cát, tàu đưa về bến mỏ của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum để bơm lên bãi tập kết.

Theo ghi nhận, từ ngày 15/11 đến 3/12, hàng loạt xe tải, đầu kéo mang các biển số 81C-224…, 81RM-001…, 81C-280…, 81C-160…, 81A-498… liên tục ra vào vị trí bãi tập kết cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum để chở đi tiêu thụ. Theo dấu các xe tải, phóng viên nhận thấy, số cát này chủ yếu được vận chuyển tiêu thụ về nhiều điểm trên địa bàn phía tây tỉnh Gia Lai.

Các xe đầu kéo tấp nập ra vào chở cát mà không qua trạm cân.

Sau khi thu thập về hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đăk Bla, phóng viên Báo Tiền Phong đã làm việc với ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Bay (tỉnh Quảng Ngãi). Ông Tuấn khẳng định, trên địa bàn xã không có mỏ cát nào được phép khai thác bằng phương thức bơm hút, việc xe chở cát không qua trạm cân là sai quy định và sẽ xử lý nếu đủ căn cứ.

Tiếp nhận thông tin, hình ảnh do phóng viên cung cấp về hoạt động bơm hút cát tại thôn Trung Nghĩa Đông, ông Tuấn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Công an xã xác minh, tổ chức kiểm tra.

Xe đầu kéo biển số 81RM-001.06 đổ cát tại khu vực xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai)

Qua kiểm tra bãi cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum, ông Phan Khắc Lương – Trưởng phòng Kinh tế xã Ngọk Bay bước đầu xác nhận, doanh nghiệp này chưa kết nối hệ thống dữ liệu trạm cân với Sở Nông nghiệp & Môi trường và việc bơm hút cát tại khu vực thôn Trung Nghĩa Đông là không đúng vị trí được phép.