Tuyên Quang siết chặt quản lý khai thác cát sỏi, xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay 'bảo kê'

TPO - Việc khai thác cát sỏi trái phép trên các tuyến sông ở Tuyên Quang vẫn tái diễn, gây thất thoát tài nguyên, biến đổi dòng chảy, ô nhiễm môi trường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa ban hành Công văn số 197-CV/TU về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong quản lý, khai thác khoáng sản (cát, sỏi).

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Tuyên Quang, thời gian qua, công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn có chuyển biến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, khai thác cát sỏi vẫn tồn tại nhiều hạn chế như mốc ranh giới mỏ bị xóa, phương tiện khai thác không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, chưa lắp trạm cân tại bến bãi…

Hoạt động khai thác trái phép trên các tuyến sông vẫn tái diễn, gây thất thoát tài nguyên. Trong ảnh: Khai thác cát trên sông Lô.

Hoạt động khai thác trái phép trên các tuyến sông vẫn tái diễn, gây thất thoát tài nguyên, biến đổi dòng chảy, ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và khiến người dân bức xúc.

Đáng lo ngại, công văn nêu rõ biểu hiện buông lỏng quản lý, thậm chí tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên, người làm công tác bảo vệ pháp luật. Một số cấp ủy đảng vẫn thiếu quyết liệt trong xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm kéo dài.

Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu khắc phục ngay hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý. Cán bộ, đảng viên tuyệt đối không dung túng, bao che, tác động, can thiệp vào hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không có biện pháp xử lý hiệu quả.

Cùng với đó, các giải pháp mạnh được triển khai đồng bộ: Đảng ủy Viện Kiểm sát và Đảng ủy Tòa án phối hợp Công an tỉnh xử lý nghiêm các vụ án liên quan “bảo kê, tiếp tay” của cán bộ cơ sở.

Lực lượng công an tập trung triệt phá các đường dây hoạt động có tổ chức, tăng cường kiểm tra các địa bàn giáp ranh, xử lý bến bãi trái phép và phương tiện vi phạm.

Đảng ủy UBND tỉnh được giao chỉ đạo siết chặt quản lý nhà nước, kết nối dữ liệu sản lượng cát sỏi từ trạm cân, camera về cơ quan quản lý để chống gian lận thuế; công khai nguồn gốc vật liệu trong các công trình ngân sách và kiên quyết không nghiệm thu công trình sử dụng vật liệu khai thác trái phép.

Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu không gia hạn, không cấp phép mới đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật khoáng sản đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ban Tuyên giáo Dân vận Tỉnh uỷ đẩy mạnh tuyên truyền; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường giám sát, vận động người dân tố giác vi phạm.