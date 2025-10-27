Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nguyên nhân nào khiến phường Hà Giang ngập lịch sử vừa qua?

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn bất thường, dòng chảy sông bị thu hẹp do lấn chiếm hành lang, cùng với việc vận hành thủy điện chưa đồng bộ được xác định là nguyên nhân gây ngập lụt tại phường Hà Giang (Tuyên Quang) vừa qua.

Đó là kết quả được công bố của Đoàn công tác của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sau khi khảo sát thực địa và làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang nhằm đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2.

9f79105b18c96548d6962450a5be45d9.jpg
Đoàn công tác của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sau khi khảo sát thực địa và làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang

Kết quả khảo sát thực địa của đoàn công tác cho thấy, dòng chảy sông Lô đoạn qua khu vực này bị thu hẹp nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực km7, phía cầu Mè, nơi xảy ra sạt lở bờ sông và bồi lắng lòng dẫn. Việc lấn chiếm hành lang sông để xây dựng công trình, bãi tập kết vật liệu, bãi đỗ xe… khiến khả năng thoát lũ bị suy giảm rõ rệt.

Ngoài ra, theo các chuyên gia Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, quy trình vận hành hồ chứa và xả nước của các nhà máy thủy điện trên sông Miện, sông Lô trong thời điểm mưa lớn chưa được điều tiết đồng bộ, góp phần làm dâng mực nước tại hạ lưu. Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn diện rộng đã khiến toàn bộ hệ thống tiêu thoát của khu vực quá tải, dẫn tới ngập sâu kéo dài.

Phân tích sâu hơn, GS.TS Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đề nghị tỉnh tập trung xử lý hai vấn đề cấp bách: ngập úng tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và sạt lở trên Quốc lộ 2.

z7081364502945e77950da7e9da1746a7c22972dc2b6f4.jpg
Sạt lở trên Quốc lộ 2 đoạn đầu phường Hà Giang 1.

Theo ông Hòa, cần xử lý dứt điểm các điểm nghẽn làm tắc dòng chảy như khu vực bãi đỗ xe tĩnh, ga Đông Tùng và trạm trộn bê tông tại km7. Đồng thời, việc xây dựng công trình hai bên bờ sông phải được đánh giá kỹ lưỡng tác động môi trường để tránh làm biến dạng dòng chảy.

Từ kết quả khảo sát và ý kiến của các chuyên gia, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu toàn bộ kiến nghị của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đồng thời xây dựng phương án đầu tư tổng thể vừa phòng chống thiên tai, vừa tạo cảnh quan đô thị bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu mở rộng tiết diện thoát lũ khu vực hạ lưu phường Hà Giang 1, Hà Giang 2; Rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang sông; Tổ chức nạo vét có kiểm soát các đoạn sông bị bồi lấp, điều chỉnh trục dòng chảy thuận lợi cho việc thoát lũ. Ngoài ra, ông Phan Huy Ngọc yêu cầu bổ sung xây dựng các trạm đo thủy văn trên các con sông để có số liệu dự báo chính xác và hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

“Chúng ta cần cách tiếp cận tổng thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Vấn đề không chỉ là khắc phục hậu quả mà phải ngăn chặn tái diễn tình trạng ngập lụt trong tương lai”, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh.

Đức Anh
#ngập lụt Hà Giang #nguyên nhân ngập lụt #sông Lô #thủy điện Tuyên Quang #bồi lắng sông #xử lý ngập lụt #quản lý dòng chảy

Xem thêm

Cùng chuyên mục