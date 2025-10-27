Nguyên nhân nào khiến phường Hà Giang ngập lịch sử vừa qua?

TPO - Mưa lớn bất thường, dòng chảy sông bị thu hẹp do lấn chiếm hành lang, cùng với việc vận hành thủy điện chưa đồng bộ được xác định là nguyên nhân gây ngập lụt tại phường Hà Giang (Tuyên Quang) vừa qua.

Đó là kết quả được công bố của Đoàn công tác của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sau khi khảo sát thực địa và làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang nhằm đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2.

Kết quả khảo sát thực địa của đoàn công tác cho thấy, dòng chảy sông Lô đoạn qua khu vực này bị thu hẹp nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực km7, phía cầu Mè, nơi xảy ra sạt lở bờ sông và bồi lắng lòng dẫn. Việc lấn chiếm hành lang sông để xây dựng công trình, bãi tập kết vật liệu, bãi đỗ xe… khiến khả năng thoát lũ bị suy giảm rõ rệt.

Ngoài ra, theo các chuyên gia Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, quy trình vận hành hồ chứa và xả nước của các nhà máy thủy điện trên sông Miện, sông Lô trong thời điểm mưa lớn chưa được điều tiết đồng bộ, góp phần làm dâng mực nước tại hạ lưu. Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn diện rộng đã khiến toàn bộ hệ thống tiêu thoát của khu vực quá tải, dẫn tới ngập sâu kéo dài.

Phân tích sâu hơn, GS.TS Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đề nghị tỉnh tập trung xử lý hai vấn đề cấp bách: ngập úng tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và sạt lở trên Quốc lộ 2.

Sạt lở trên Quốc lộ 2 đoạn đầu phường Hà Giang 1.

Theo ông Hòa, cần xử lý dứt điểm các điểm nghẽn làm tắc dòng chảy như khu vực bãi đỗ xe tĩnh, ga Đông Tùng và trạm trộn bê tông tại km7. Đồng thời, việc xây dựng công trình hai bên bờ sông phải được đánh giá kỹ lưỡng tác động môi trường để tránh làm biến dạng dòng chảy.

Từ kết quả khảo sát và ý kiến của các chuyên gia, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu toàn bộ kiến nghị của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đồng thời xây dựng phương án đầu tư tổng thể vừa phòng chống thiên tai, vừa tạo cảnh quan đô thị bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu mở rộng tiết diện thoát lũ khu vực hạ lưu phường Hà Giang 1, Hà Giang 2; Rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang sông; Tổ chức nạo vét có kiểm soát các đoạn sông bị bồi lấp, điều chỉnh trục dòng chảy thuận lợi cho việc thoát lũ. Ngoài ra, ông Phan Huy Ngọc yêu cầu bổ sung xây dựng các trạm đo thủy văn trên các con sông để có số liệu dự báo chính xác và hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

“Chúng ta cần cách tiếp cận tổng thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Vấn đề không chỉ là khắc phục hậu quả mà phải ngăn chặn tái diễn tình trạng ngập lụt trong tương lai”, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh.