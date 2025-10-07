Giải cứu hai ông cháu giữa vòng vây nước lũ ở Tuyên Quang

TPO - Mưa lớn khiến nước lũ từ khe suối dâng cao, bao vây một ngôi nhà ở thôn 4, nơi có hai ông cháu. Nhận tin báo, chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sử dụng dây cứu sinh, áo phao tiếp cận ngôi nhà...

Ngày 7/10, các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, đưa đến nơi an toàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết (Tuyên Quang) cho biết: Khoảng 12 giờ cùng ngày, một học sinh lớp 9 trên đường tan học về nhà ở thôn Bắc Triển đã trượt chân khi đi qua đập tràn và bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kiến Thiết đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường, sử dụng dây cứu sinh, đưa em học sinh vào bờ an toàn.

Ông Việt cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10 khiến nước các suối dâng cao, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người dân khi đi lại. Nước dâng cục bộ, khiến nhiều gia đình bị ảnh hưởng.

Đến chiều tối nay, nước đã bắt đầu rút. Một số hộ dân đang bắt đầu dọn dẹp, ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng 7/10, tại xã Lực Hành (tỉnh Tuyên Quang), mưa lớn khiến nước lũ từ khe suối dâng cao, bao vây một ngôi nhà ở thôn 4, nơi có hai ông cháu đang dọn dẹp, chằng chống đồ đạc. Bị cô lập giữa dòng nước xiết, hai người không thể thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, chính quyền xã cùng các lực lượng công an, dân quân nhanh chóng có mặt, sử dụng dây cứu sinh, áo phao tiếp cận ngôi nhà.

Hai ông cháu mắc kẹt trong ngôi nhà được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.

Sau gần 20 phút nỗ lực vượt qua dòng nước chảy mạnh, hai ông cháu được đưa ra ngoài an toàn, trong sự xúc động và cảm phục của người dân địa phương.

Ngay sau khi được cứu, chính quyền xã đã bố trí nơi ở tạm và thăm hỏi, động viên tinh thần hai ông cháu.