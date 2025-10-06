Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vụ sạt lở vùi lấp một gia đình ở Tuyên Quang: Tìm thấy 3 nạn nhân, di dời khẩn hàng chục hộ dân

Đức Anh
TPO - Đến sáng 6/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 trong số 4 nạn nhân trong vụ lũ quét vùi lấp gia đình ông Vàng Chá S. ở thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú. Chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, dựng lán tạm cho 31 hộ trong thôn có nguy cơ sạt lở và triển khai các biện pháp ứng phó trước bão số 11.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, đến sáng 6/10, 3 trong 4 nạn nhân trong gia đình bị lũ quét vùi lấp ở thôn Má Lầu A đã được tìm thấy; cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm ông Vàng Chá S. Hiện nay, khu vực sạt lở rộng mênh mông. Máy móc đã được đưa xuống tìm kiếm mấy hôm nay, nhưng khối lượng đất đá sạt xuống quá lớn rất khó để tìm kiếm.

“Ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ, máy móc đã bới đất đá nhiều lần tại vị trí nhà cũ nhưng cũng không tìm thấy. Hôm nay còn khoảng 30 người và máy móc được huy động để tìm kiếm. Nếu trời mưa lớn thì việc tìm kiếm phải dừng lại”, ông Chung thông tin.

a3f8330b2790f2a536ad5edd8371ce2a.jpg
Cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an Tuyên Quang tìm kiếm người mất tích.

Theo ông Chung, hiện nay, một số lực lượng được huy động để làm nhà tạm để làm chỗ ở cho 31 hộ dân của thôn Má Lầu A nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Người và tài sản của người dân sẽ được đưa về các nhà tạm này để đảm bảo an toàn.

557653935-122134487072931652-8713973329654190861-n-1630.jpg
Lực lượng chức năng dựng nhà tạm tránh bão, lũ cho người dân thôn Má Lầu A

Ngày hôm qua 5/10, lực lượng hỗ trợ đã xây dựng xong 4 lán trại lớn để người dân có thể vào ở tránh mưa lũ. Đến nay, xã Lũng Cú đã thực hiện di dời toàn bộ 81 hộ, với 431 khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trực tiếp đến thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú kiểm tra công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất. Tại hiện trường, Bí thư Hầu A Lềnh chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và bà con địa phương, đồng thời ghi nhận tinh thần khẩn trương của lực lượng Công an, Biên phòng, dân quân, thanh niên và chính quyền sở tại.

z707782756670020ecfde4b02d137db0b3338f106bd50d.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trực tiếp đến thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú kiểm tra công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất

Ông Hầu A Lềnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ từng vị trí nghi có người bị vùi lấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia tìm kiếm. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương di dời các hộ trong vùng sạt lở và khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển tài sản thiết yếu và tổ chức ứng trực 24/24 giờ.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 sáng 30/9, một phần sườn núi bất ngờ đổ sụp, kéo theo đất đá và bùn nước tràn thẳng xuống khu dân cư thôn Má Lầu A. Sức cuốn quá mạnh khiến ngôi nhà của ông Vàng Chá S. (sinh năm 1982) bị vùi lấp hoàn toàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà có bốn người gồm vợ chồng ông S. và hai con nhỏ là cháu Vàng Xuân H. (sinh năm 2023) và Vàng Minh H. (sinh năm 2024). Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Tuyên Quang) cùng chó nghiệp vụ dầm mình, đội mưa tìm kiếm 4 nạn nhân nhưng nay mới tìm được ba người.

Đức Anh
