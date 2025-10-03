Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Một cầu lớn ở Tuyên Quang bị sụt lún sau bão, phương tiện không thể lưu thông

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hai ngày mưa lũ, nước sông dâng cao, cầu Tát Luông (xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang) nằm trên đường tránh trung tâm thị trấn Na Hang cũ bị sụt lún mố cầu. Chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo người dân.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng 3/10, bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch UBND xã Nà Hang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cầu Tát Luông bị sụt lún từ đêm 2/10.

556660314-122139379760926527-2538849239588717295-n.jpg
Cầu Tát Luông nằm trên đường tránh thị trấn Na Hang cũ. Ảnh: CAX

Theo bà Xuyên, hai ngày qua mưa lớn khiến nước dâng cao, đến hôm 2/10 bắt đầu rút. Nước ngấm sâu vào thân mố cầu làm phần đầu cầu phía thôn 6, xã Nà Hang bị lún sập, hư hỏng nặng.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng của xã đã căng dây tại hai đầu cầu, cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không qua lại để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương đã lập báo cáo nhanh gửi các cơ quan chức năng.

557538662-122139379754926527-2512515237332560775-n.jpg
Mố cầu bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh CAX

Cầu Tát Luông được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014, nằm trên tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Na Hang cũ.

Chính quyền xã Nà Hang khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực cầu, chủ động chọn tuyến đường thay thế an toàn hơn, đồng thời đề nghị người dân thông báo cho nhau để phòng tránh tai nạn.

Đức Anh
