Nhiều khu vực ở Tuyên Quang ngập sâu 3-4 m, hàng nghìn hộ dân phải di dời khẩn cấp

TPO - Từ đêm 30/9 đến ngày 1/10, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10 kết hợp xả lũ từ các thủy điện khiến nước sông Lô và sông Gâm dâng cao vượt mức báo động 3. Nhiều khu vực trong tỉnh Tuyên Quang rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, giao thông gần như tê liệt...

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, tới trưa 1/10 đã có 41 xã, phường bị nước lũ nhấn chìm, trong đó nhiều điểm ngập sâu từ 1-3m, thậm chí có nơi trên 4m. Các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, Minh Xuân, xã Ngọc Đường, Vị Xuyên, Chiêm Hóa… chìm trong biển nước, đường phố biến thành sông, xe cộ không thể di chuyển.

Các khu dân cư tại xã Vị Xuyên vẫn đang bị cô lập. Ảnh: Đào Thuận

Điện lực phải ngắt điện hàng loạt để đảm bảo an toàn, kéo theo nhiều khu vực mất nước sinh hoạt. Các tuyến đường liên huyện, tỉnh lộ và đường huyết mạch bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác tiếp cận cứu hộ.

Tại Quảng trường phường Hà Giang 1, nước dâng cao tới thềm nhà dân. Nhiều khu dân cư ở xã Vị Xuyên vẫn bị cô lập hoàn toàn. Tính đến sáng 1/10, toàn tỉnh đã có 4.311 căn nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 tỉnh Tuyên Quang bị ngập nặng. Ảnh Xuân Thành

Tại phường Minh Xuân, nơi nước sông Lô dâng nhanh nhất, lực lượng công an, quân đội và dân quân đã có mặt từ rạng sáng 1/10. Tuyến đường Chiến thắng sông Lô (vành đai ven sông) bị ngập sâu 1,5 - 2m, hàng loạt nhà bè của người dân đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi.

Công an phường Minh Xuân đã huy động toàn bộ quân số, ca nô, xuồng máy, phối hợp Trung đoàn 247 và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) tổ chức di dời dân, kéo và neo giữ nhà bè, chằng néo phương tiện và hàng hóa lên khu vực cao.

Trong sáng 30/9, các lực lượng đã giải cứu 4 người dân mắc kẹt trên nhà bè ven sông Lô, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản, máy móc, ngư cụ của các hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản.

Tuyến Đường Chiến thắng sông Lô, đường vành đai chạy qua địa bàn phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang﻿ đã ngập sâu từ 1,5 - 2m.

Ngoài cứu hộ, lực lượng chức năng còn cắm chốt tại những điểm nước chảy xiết, đặt biển cảnh báo, ngăn người dân bất chấp vượt qua vùng nguy hiểm.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã kích hoạt phương án sơ tán khẩn cấp. Công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng lực lượng tại chỗ được huy động tổng lực, mang theo xuồng máy, xe tải, ca nô tiếp cận các điểm ngập sâu.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân neo buộc nhà bè

Đến trưa 1/10, đã có hơn 1.700 hộ dân phải di chuyển đến điểm trú tránh tạm thời như trường học, trụ sở UBND, nhà văn hóa. Các tổ chức đoàn thể lo hỗ trợ lương thực, mền, nước uống và thuốc men.

Ngay trong sáng 30/9, Công an phường Minh Xuân phối hợp cùng bộ đội và dân quân tự vệ đã khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ, dùng dây cáp kéo các nhà bè vào vị trí an toàn hơn, đồng thời gia cố thêm cọc sắt để cố định.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, độ ẩm đất đã bão hòa, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức rất cao tại 118 xã, phường. Trong 6 giờ tới, nhiều nơi tiếp tục có mưa 30-50mm.

Để giảm áp lực nước, UBND tỉnh đã yêu cầu thủy điện Sông Lô 6 xả tăng thêm 350 m3/s từ 12h30 ngày 1/10.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công điện yêu cầu đóng bớt 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 17h cùng ngày, đồng thời giám sát nghiêm an toàn công trình.

Lực lượng chức năng đồng thời huy động ca nô cứu hộ tiếp cận nhanh các vị trí nguy hiểm, hỗ trợ người dân

Hiện công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương ở Minh Xuân, Hà Giang, Vị Xuyên, Chiêm Hóa và các xã ven sông. Những vùng bị cô lập tiếp tục được tiếp cận bằng thuyền máy và ca nô.