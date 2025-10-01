Nhiều khu vực ở Tuyên Quang ngập sâu 3-4 m, hàng nghìn hộ dân phải di dời khẩn cấp

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, tới trưa 1/10 đã có 41 xã, phường bị nước lũ nhấn chìm, trong đó nhiều điểm ngập sâu từ 1-3m, thậm chí có nơi trên 4m. Các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, Minh Xuân, xã Ngọc Đường, Vị Xuyên, Chiêm Hóa… chìm trong biển nước, đường phố biến thành sông, xe cộ không thể di chuyển.
Điện lực phải ngắt điện hàng loạt để đảm bảo an toàn, kéo theo nhiều khu vực mất nước sinh hoạt. Các tuyến đường liên huyện, tỉnh lộ và đường huyết mạch bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác tiếp cận cứu hộ.
Tại Quảng trường phường Hà Giang 1, nước dâng cao tới thềm nhà dân. Nhiều khu dân cư ở xã Vị Xuyên vẫn bị cô lập hoàn toàn. Tính đến sáng 1/10, toàn tỉnh đã có 4.311 căn nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Tại phường Minh Xuân, nơi nước sông Lô dâng nhanh nhất, lực lượng công an, quân đội và dân quân đã có mặt từ rạng sáng 1/10. Tuyến đường Chiến thắng sông Lô (vành đai ven sông) bị ngập sâu 1,5 - 2m, hàng loạt nhà bè của người dân đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi.
Công an phường Minh Xuân đã huy động toàn bộ quân số, ca nô, xuồng máy, phối hợp Trung đoàn 247 và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) tổ chức di dời dân, kéo và neo giữ nhà bè, chằng néo phương tiện và hàng hóa lên khu vực cao.
Trong sáng 30/9, các lực lượng đã giải cứu 4 người dân mắc kẹt trên nhà bè ven sông Lô, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản, máy móc, ngư cụ của các hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản.
Ngoài cứu hộ, lực lượng chức năng còn cắm chốt tại những điểm nước chảy xiết, đặt biển cảnh báo, ngăn người dân bất chấp vượt qua vùng nguy hiểm.
UBND tỉnh Tuyên Quang đã kích hoạt phương án sơ tán khẩn cấp. Công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng lực lượng tại chỗ được huy động tổng lực, mang theo xuồng máy, xe tải, ca nô tiếp cận các điểm ngập sâu.
Đến trưa 1/10, đã có hơn 1.700 hộ dân phải di chuyển đến điểm trú tránh tạm thời như trường học, trụ sở UBND, nhà văn hóa. Các tổ chức đoàn thể lo hỗ trợ lương thực, mền, nước uống và thuốc men.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, độ ẩm đất đã bão hòa, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức rất cao tại 118 xã, phường. Trong 6 giờ tới, nhiều nơi tiếp tục có mưa 30-50mm.
Để giảm áp lực nước, UBND tỉnh đã yêu cầu thủy điện Sông Lô 6 xả tăng thêm 350 m3/s từ 12h30 ngày 1/10.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công điện yêu cầu đóng bớt 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 17h cùng ngày, đồng thời giám sát nghiêm an toàn công trình.
Hiện công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương ở Minh Xuân, Hà Giang, Vị Xuyên, Chiêm Hóa và các xã ven sông. Những vùng bị cô lập tiếp tục được tiếp cận bằng thuyền máy và ca nô.
Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, đã ghi nhận 4.311 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (15 nhà thiệt hại hoàn toàn trên 90%; 3 nhà thiệt hại từ 70-90%; 16 nhà thiệt hại từ 50-70%; 128 nhà thiệt hại từ 30-50%; 225 nhà thiệt hại dưới 30%; 97 nhà bị ngập nước; 1.733 nhà phải di dời khẩn cấp; 61 nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở) và 2.033 nhà bị cô lập.
UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án ứng cứu. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được huy động tối đa, cùng nhiều phương tiện như ca nô, thuyền máy, xe tải… để đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn. Các tổ chức đoàn thể tại chỗ tham gia lo hậu cần, hỗ trợ lương thực, chăn màn cho người dân phải sơ tán.