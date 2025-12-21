Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đánh cá giữa biển động ở Huế, thuyền chở 2 người bị lật

Ngọc Văn
TPO - Người dân phường Phong Phú (TP. Huế) đã nhanh chóng ứng cứu, đưa hai ngư dân tỉnh Quảng Trị vào bờ an toàn sau khi thuyền nan của họ bị sóng đánh lật trong lúc đánh cá giữa biển động.

Chiều 21/12, thông tin từ UBND phường Phong Phú (TP. Huế) cho biết, người dân địa phương vừa cứu hộ thành công hai ngư dân tỉnh Quảng Trị gặp nạn trên biển và hỗ trợ trục kéo thuyền nan của họ bị chìm vào bờ an toàn.

ung-cuu-lat-thuyen.jpg
Trục kéo﻿ thuyền nan của ngư dân Quảng Trị bị lật giữa biển vào bờ an toàn. Ành: L. Hòa

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, trong lúc ra biển đặt lưới kéo cá, anh Lê Văn Hòa (trú tổ dân phố Thế Mỹ A, phường Phong Phú) phát hiện một chiếc thuyền nan của ngư dân bị sóng lớn đánh lật, trôi dạt cách bờ biển khoảng 150m. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực ngoài khơi Phong Phú có gió mạnh, sóng lớn khiến thuyền nan bị chìm, hai ngư dân chới với giữa biển động.

Ngay khi phát hiện sự việc nguy hiểm, anh Hòa lập tức kêu gọi người dân tổ dân phố Thế Mỹ A ra biển ứng cứu hai ngư dân gặp nạn. Nhiều người dân địa phương nhanh chóng mang theo dây thừng, áo phao và các vật dụng cần thiết xuống bờ biển phối hợp cứu nạn.

Do sóng lớn và dòng nước xoáy mạnh, công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Người dân đã nối dài dây thừng, tiếp cận và lần lượt đưa hai ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn. Sau đó, chiếc thuyền nan bị lật cũng được kéo vào bờ, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Sức khỏe của hai ngư dân gặp nạn sau khi được đưa vào bờ an toàn đã ổn định trở lại. Người dân Phong Phú tiếp tục hỗ trợ sửa chữa lại thuyền nan để các ngư dân Quảng Trị sớm khôi phục phương tiện đi biển.

Ngọc Văn
