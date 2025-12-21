Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Căn cứ nào xác định nhu cầu biên chế công chức địa phương?

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các cơ quan đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các xã trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm

Gửi kiến nghị đến kỳ họp Quốc hội, cử tri tỉnh Vĩnh Long phản ánh sau khi sáp nhập xã, diện tích, dân cư và số hộ dân tăng rất nhiều. Cấp xã phải tiếp nhận số lượng hồ sơ rất lớn, gây quá tải cho công chức, nhiều người phải làm việc ngoài giờ.

Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị xem xét tăng biên chế cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc biệt quan tâm biên chế đối với các xã trung tâm và các địa phương có địa bàn rộng lớn.

1812luong.jpg
Nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các xã trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm (ảnh minh họa).

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị. Trong đó, các cơ quan đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các xã trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm. Việc này có điều chỉnh theo tiêu chí về dân số, yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao.

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí vị trí việc làm và khối lượng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.

Nội dung quan trọng khác được cử tri phản ánh, Nghị định số 150/2025 của Chính phủ quy định cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc UBND xã là người giúp trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Theo đó, mỗi phòng được bố trí 1 phó trưởng phòng, khi trưởng phòng vắng mặt.

Cử tri cho rằng, việc quy định số lượng cấp phó như trên là rất mỏng và sẽ không đảm bảo phụ trách được hết các chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, tại Nghị quyết số 332, Chính phủ đã quy định phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Nội dung này giao UBND xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Luân Dũng
