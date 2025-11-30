Vĩnh Long: Biên chế cấp xã được giao chưa đáp ứng đủ nhu cầu công việc

TPO - UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá, sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), khối lượng công việc tại cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi số lượng biên chế được giao chưa đáp ứng đủ, dẫn đến tình trạng quá tải, áp lực lớn cho cấp cơ sở.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh đã quyết định việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cán bộ, công chức (CBCC) và cơ cấu ngạch công chức của HĐND, UBND xã, phường. Theo đó, mỗi xã/phường có 47 vị trí (14 vị trí lãnh đạo, quản lý; 30 vị trí chuyên môn; 3 vị trí việc làm hỗ trợ).

UBND tỉnh Vĩnh Long.

Để đáp ứng nhu cầu công việc cấp xã, tỉnh Vĩnh Long cũng tăng cường, luân chuyển CBCC cấp xã, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nhiều nguồn, kể cả đưa từ cấp tỉnh và cấp huyện về xã giữ các chức vụ chủ chốt, chuyên môn. Tuy nhiên, việc bố trí nhân sự tại một số cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp vẫn thiếu về số lượng và chất lượng, đặc biệt tại cấp xã. Đặc biệt, một số vị trí vẫn thiếu hoặc chưa đúng nhân sự chuyên môn, chuyên ngành theo yêu cầu, như vị trí về công nghệ thông tin, quản lý quy hoạch, xây dựng, giao thông, đất đai, môi trường, y tế, khoa học công nghệ…

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo cơ quan liên quan, các xã/phường rà soát, tiếp tục triển khai hiệu quả phương án bố trí đội ngũ CBCC cấp xã. Theo đó, tổng số nhân sự địa phương đề nghị bố trí, tăng cường về cấp xã là 587 người. Sở Nội vụ đã ban hành quyết định điều động, chuyển công tác 70 công chức, viên chức từ các sở ngành về công tác tại các xã, phường.

Theo đánh giá từ các địa phương, khối lượng công việc tại cấp xã tăng lên đáng kể do tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp huyện, trong khi số lượng biên chế được giao chưa đáp ứng đủ, dẫn đến tình trạng quá tải, áp lực lớn. Nhiều vị trí phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc…

Tại buổi đối thoại với Đảng ủy các xã, phường mới đây, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau thời gian triển khai đã vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các vướng mắc, phát sinh do mô hình mới triển khai trong thời gian ngắn, khối lượng công việc tăng nhanh, nguồn lực và kỹ năng số của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, công tác phối hợp chưa nhịp nhàng.

Bà Yến đề nghị xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong vận hành, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long được giao chủ trì tham mưu hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; rà soát nhu cầu nhân sự, tham mưu điều chỉnh, bổ sung biên chế, điều động, tuyển dụng. Các xã phường phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao chất lượng lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động tháo gỡ vướng mắc, không đùn đẩy trách nhiệm.