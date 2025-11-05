Lãnh đạo không phải người địa phương: 'Cuộc cách mạng lớn' trong công tác cán bộ

TPO - Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Bùi Văn Thạch, chủ trương bố trí các chức danh chủ chốt không phải người địa phương là “cuộc cách mạng rất lớn”, để điều chỉnh những “người có quyền lực trong điều hành, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vấn đề ở địa phương”.

Sáng 4/11, tại tọa đàm góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng do báo Tiền Phong tổ chức, ông Bùi Văn Thạch - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao đổi về chủ trương bố trí bí thư tỉnh, thành ủy không phải là người địa phương.

“Cuộc cách mạng rất lớn”

Theo ông Bùi Văn Thạch, chủ trương này có từ lâu. Trước đây, chúng ta tiến hành thí điểm. Còn hiện tại, đã triển khai toàn bộ 34 bí thư tỉnh, thành phố không phải là người địa phương; phần lớn chức danh chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (trong 34 tỉnh, thành phố - PV) hiện cũng không phải là người địa phương.

Ông Bùi Văn Thạch - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Trọng Tài.



“Sắp tới, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, giám đốc công an, chánh án toà án, viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, trưởng thuế tỉnh, chánh thanh tra tỉnh cũng không phải là người địa phương”, ông Bùi Văn Thạch thông tin.

Theo ông Thạch, đây là “cuộc cách mạng rất lớn” để điều chỉnh những “người có quyền lực trong điều hành, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vấn đề ở địa phương”.

“Họ là những người từ nơi khác về, sẽ làm việc công tâm, khách quan, không bị ràng buộc bởi những quan hệ thân hữu, gia đình. Thế nên, họ sẽ quyết định những vấn đề lớn tốt hơn, khách quan hơn, rõ ràng hơn”, ông Thạch phân tích.

Tất nhiên, ông Thạch cho rằng, không phải “những người ở địa phương thì sẽ không rõ ràng”, nhưng việc bố trí các vị trí nêu trên không phải là người địa phương sẽ “đề phòng các câu chuyện, khả năng có thể xảy ra”, dù theo ông Thạch, nếu muốn “người ta vẫn có thể thân hữu được ngay”.

Chỉ ngồi “cạo giấy” rồi lên lãnh đạo thì tính thực tiễn không cao

“Chúng ta luân chuyển cán bộ đi kèm với theo dõi, giám sát, có nhiều giải pháp để kiểm tra”, ông Thạch thông tin thêm. Đồng thời, theo ông Thạch, những người được luân chuyển bao giờ cũng có suy nghĩ muốn trở về. Khi đó, họ sẽ làm hết sức mình để thể hiện khả năng, năng lực, đồng thời giữ hình ảnh tốt đẹp về mình.

Nhận định chung, ông Thạch cho rằng, đây là một chủ trương rất tốt và dự kiến, việc bố trí một số chức danh lãnh đạo cấp tỉnh không phải là người địa phương sẽ hoàn thành trong khoảng nửa thời gian nhiệm kỳ tới.

“Hiện tại đã hoàn thiện ở vị trí bí thư, đang tiếp tục triển khai ở vị trí chủ tịch UBND tỉnh. Một số vị trí thuộc ngành dọc như công an, thuế sẽ dễ điều chỉnh, bố trí”, ông Thạch nói.

Phân tích thêm, ông Thạch cho rằng, việc bố trí một số chức danh lãnh đạo ở tỉnh, thành phố không phải là người địa phương cũng là một quá trình đào tạo cán bộ. Kinh nghiệm cho thấy, có những người trải qua vị trí công tác ở 2 – 3 địa phương, khi quay trở lại Trung ương đều rất vững vàng, rất có thực tiễn.

“Khi các cán bộ đó ở những vị trí quan trọng, quyết định những đường hướng, chính sách chúng ta thấy yên tâm hơn. Chứ còn chỉ ngồi “cạo giấy” rồi lên làm lãnh đạo thì tính thực tiễn không cao”, ông Thạch nêu quan điểm.