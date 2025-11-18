Vĩnh Long có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 18/11, HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Biểu quyết thông qua các nội dung kỳ họp.

Kỳ họp đã thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Lữ Quang Ngời, do chuyển công tác khác (được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau).

Kỳ họp tiến hành bầu ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả 127/128 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ hơn 99,2% đồng thuận.

Trước đó, chiều 17/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, chúc mừng ông Trần Trí Quang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra, bản thân ông cùng tập thể UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

"Xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ Nhân dân là nhiệm vụ then chốt. Chúng tôi sẽ tập trung ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính sau sáp nhập; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Cùng đó, sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm", ông Quang nói.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực bứt phá; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tỉnh cũng quan tâm đặc biệt để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu nhận nhiệm vụ.

Với trọng trách được giao và trước HĐND, trước các đồng chí lãnh đạo, trước đồng bào và cử tri, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhắc nhở mình mỗi ngày sẽ "Hết lòng – Gần dân – Sát việc – Hiệu quả". Hết lòng là luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết trong quá trình công tác. Gần dân là phải biết lắng nghe, biết đối thoại, biết chia sẻ, để mỗi quyết sách đều xuất phát từ cuộc sống, từ những điều người dân đang cần, đang mong. Sát việc là phải đi xuống cơ sở, đến với từng công trình, từng cánh đồng, từng doanh nghiệp, từng khu dân cư để hiểu cho hết khó khăn và tháo gỡ đến cùng. Hiệu quả là lời nói phải đi đôi với việc làm, chính sách ban hành phải đo được bằng chuyển biến trong thực tế, bằng sự hài lòng của Nhân dân.

"Tôi xin coi đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là thước đo để tự soi, tự sửa trong suốt quá trình công tác. Tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể UBND tỉnh, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND giao, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ", tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nói.

Đại biểu chúc mừng ông Trần Trí Quang.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977. Quê quán tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Đại học Xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật công trình; Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Trần Trí Quang từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Thành ủy Cao Lãnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Tháng 6/2025, Thủ tướng chỉ định ông Trần Trí Quang làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới khi hợp nhất với tỉnh Tiền Giang.