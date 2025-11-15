Cần Thơ sắp xếp các ban quản lý dự án, sáp nhập Ban dự án ODA

TPO - Theo phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập vừa được UBND TP. Cần Thơ ban hành, Ban quản lý dự án ODA sẽ sáp nhập vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố.

Theo phương án sắp xếp với các ban quản lý dự án (QLDA), TP. Cần Thơ giữ nguyên Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp.

Cần Thơ giữ nguyên 2 ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố.

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA), thực hiện thủ tục sáp nhập vào Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Cần Thơ cũng giữ nguyên 28 ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực (nhóm 2) trực thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, để quản lý dự án liên xã, phường.

Ở lĩnh vực phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, tiếp tục duy trì Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ, sắp xếp các chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực theo hướng dẫn của bộ ngành trung ương.

UBND TP. Cần Thơ cũng vừa quyết định sắp xếp lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang và TP. Cần Thơ; vốn điều lệ của Quỹ sau hợp nhất hơn 865 tỷ đồng. Tổ chức, sắp xếp lại Quỹ Phát triển đất thành phố trên cơ sở hợp nhất 3 quỹ của Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ, vốn điều lệ sau hợp nhất hơn 1.346 tỷ đồng.

Đây là các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND TP. Cần Thơ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Căn cứ nhu cầu và khả năng cân đối ngân sách, UBND trình HĐND Thành phố thông qua phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ theo quy định.