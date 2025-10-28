Quỹ đất sạch cho công nghiệp ở Cần Thơ ít, ảnh hưởng thu hút đầu tư

TPO - Quỹ đất công nghiệp sạch ở Cần Thơ còn hạn chế, trong khi các khu công nghiệp đã và đang triển khai cũng vướng giải phóng mặt bằng, thiếu cát san lấp, làm ảnh hưởng thu hút đầu tư của Thành phố.

Các vướng mắc liên quan đất cho công nghiệp ở Cần Thơ được đưa ra 'mổ xẻ' tại cuộc họp giữa Thường trực Thành ủy Cần Thơ với Đảng ủy UBND Thành phố.

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ khởi công từ tháng 9/2023, tới nay vẫn chưa xong mặt bằng, thiếu cát san lấp.

Ông Lê Công Lý - Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, hiện ban được giao quản lý 13 khu công nghiệp (9 khu đang hoạt động, 1 khu đang xây dựng và 3 khu đang giải phóng mặt bằng); cùng 3 cụm công nghiệp tập trung. Các khu, cụm công nghiệp đang thu hút được 314 doanh nghiệp tới hoạt động, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 4,7 tỷ USD.

Ông Lý chỉ ra, vướng mắc chính với các khu, cụm công nghiệp liên quan quỹ đất sạch còn hạn chế, chưa kịp thời đáp ứng được nhu cầu, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu đất tái định cư, thiếu cát san lấp, giá cát tăng cao ảnh hưởng đến tiến độ và suất đầu tư các dự án khu công nghiệp.

Từ các vướng mắc trên, ông Lý kiến nghị, Thành phố rà soát, quy hoạch khu công nghiệp quy mô lớn để tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng đồng bộ. "Thành phố cần chính sách đặc thù về đầu tư, phát triển các khu kinh tế, khu thương mại tự do với cơ chế đủ mạnh, khác biệt để tăng sức cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư. Các sở ngành so sánh, tính toán giá đất bồi hoàn ở các khu vực sao cho phù hợp, tạo sức cạnh tranh, giảm chi phí cho nhà đầu tư hạ tầng", ông Lý đề xuất.

Ông Lê Công Lý - Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Với Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ), ông Lê Công Lý cho biết, tháng 9 vừa qua, đã có 1 nhà máy được cấp chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký 100 triệu USD, dự kiến cuối năm sau đi vào sản xuất, tạo ra hơn 5.000 việc làm. Tuy nhiên, dự án đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng mặt bằng. Cùng đó, nhà đầu tư kiến nghị được thí điểm dùng cát biển san lấp.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, đã chỉ đạo địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất và VSIP Cần Thơ giải quyết tồn đọng trong giải phóng mặt bằng để sớm đưa khu công nghiệp vào hoạt động.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Lê Quang Tùng cho biết, VSIP Cần Thơ là dự án trọng điểm phát triển công nghiệp của Thành phố, kỳ vọng tạo đột phá về thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển vùng phía Tây thành phố. Do vậy, chính quyền Thành phố cần sớm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng bộ hạ tầng để đưa dự án vào vận hành. Ông Tùng cũng yêu cầu sở ngành hỗ trợ nhà đầu tư thí điểm dùng cát biển san lấp, nếu không ảnh hưởng môi trường mới mở rộng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc họp.

Với Khu kinh tế Trần Đề (Sóc Trăng cũ) diện tích khoảng 40.000ha, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đang chọn đơn vị tư vấn lập Đề án.

Ông Lê Quang Tùng cho rằng, trước đây Sóc Trăng đã quy hoạch Khu kinh tế Trần Đề, nhưng sau hợp nhất tỉnh thành, với các định hướng mới trong đầu tư hạ tầng giao thông, quy hoạch chi tiết khu này cần nghiên cứu lại. Cần đơn vị tư vấn hàng đầu lập quy hoạch khu này, vì đây là tương lai của Cần Thơ. Nếu quy hoạch tốt, sẽ tạo động lực của thành phố trong tương lai, cần có cơ chế đặc thù, ưu đãi mạnh mẽ để thu hút đầu tư.

Bí thư Cần Thơ cũng lưu ý, với những khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương phải tìm cách giữ chân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, cùng họ tìm cách tháo gỡ khó khăn. Trong giải phóng mặt bằng, phải lo tái định cư trước, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, tạo chủ động cho chính quyền cơ sở.