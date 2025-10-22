Chìa khóa nào chuyển đổi mô hình phát triển Đồng bằng sông Cửu Long?

TPO - Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng, ĐBSCL giữ vai trò chiến lược về an ninh lương thực, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh của cả nước. Nơi đây cũng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Vì vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa để vùng này chuyển đổi mô hình phát triển.

Đánh giá trên được đưa ra tại Hội nghị Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, diễn ra ngày 22/10, tại Vĩnh Long. Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho biết, Nghị quyết 57 đã xác định rõ: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Qua đó hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, phát huy nguồn lực trí tuệ và sáng tạo của con người Việt Nam, coi đây là yếu tố then chốt để kiến tạo nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

"ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm, giữ vai trò chiến lược về an ninh lương thực, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh của cả nước. Nơi đây cũng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiếu hụt lao động và yêu cầu tái cấu trúc sản xuất. Vì vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là chìa khóa để vùng chuyển đổi mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tính bền vững", ông Đạt nói.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - cho biết, thực hiện Nghị quyết 57, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh có nhiều tiến bộ. Cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ được điều chỉnh, bổ sung theo hướng khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng rãi, thu hút trên 95.800 lượt người tham gia, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, ông Lâu cũng nhìn nhận, sau gần 1 năm triển khai Nghị quyết 57, tỉnh còn một số khó khăn, thách thức.

Ông Huỳnh Thành Đạt đề nghị đổi mới mô hình quản lý, điều phối và đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết. Chuyển từ cơ chế “chỉ đạo hành chính” sang cơ chế “quản trị theo dữ liệu và kết quả”. Mỗi địa phương, đơn vị được đề nghị xây dựng hệ thống thông tin điều hành việc thực hiện Nghị quyết 57, trong đó cập nhật tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc của từng nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Về nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông Huỳnh Thành Đạt mong muốn các địa phương tăng cường liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - nhà quản lý, từ đó hình thành chuỗi đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng - khởi nghiệp. Cần gắn chặt tuyên truyền với vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân vùng nông thôn, người yếu thế tiếp cận các dịch vụ số, góp phần thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số”.