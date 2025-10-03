Đột phá để Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế biển, năng lượng xanh

TPO - Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khai mạc phiên chính thức. Dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí, cùng 499 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 152.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo

Dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Trần Văn Rón - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Bùi Văn Nghiêm - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, nhiệm kỳ qua, tỉnh hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thành tựu đạt được của ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long trước hợp nhất có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Vĩnh Long mới bứt phá, vươn lên thực hiện hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

"Đại hội lần này là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá đúng đắn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đồng bộ, đột phá, tích cực để đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới", ông Ngô Chí Cường nói.

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát biểu khai mạc đại hội.

Ông Ngô Chí Cường cho biết, đại hội xác định mục tiêu “Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và các đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Để đạt mục tiêu trên, theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù nặng nề, thách thức, nhưng với khát vọng và truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của nhân dân, tỉnh Vĩnh Long sẽ đạt được mục tiêu đề ra cho 5 năm tới.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, nhiệm kỳ qua, tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế bình quân gần 5,6%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 85 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Bên cạnh đó, theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cũng còn những tồn tại, hạn chế, như: Công tác cụ thể hóa, triển khai một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương còn chậm. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho nhiệm kỳ qua chưa đạt được. Quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp...

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời trình bày Báo cáo chính trị.

Không gian phát triển rộng lớn

Báo cáo chính trị tại đại hội cũng đánh giá, sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có không gian phát triển rộng lớn hơn, sẽ hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành trung tâm kinh tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ biển của toàn vùng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Khai thác tối đa thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch biển, văn hóa - sinh thái. Xây dựng Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng ĐBSCL.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ xem xét đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện 31 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, đột phá chiến lược về thực hiện hiệu quả các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân. Ưu tiên phát triển các lĩnh vực mũi nhọn, như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, kinh tế số, du lịch sinh thái - văn hóa truyền thống.

Đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông chiến lược, các trục giao thông huyết mạch, cảng biển, cảng sông, logistics, hạ tầng khu công nghiệp... Từng bước hình thành các vùng động lực kinh tế biển, hướng đến hình thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước.

Đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các ngành kinh tế - xã hội trọng điểm, mới nổi. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ đức, đủ tài, uy tín, tư duy đột phá, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân. Có cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng, giữ chân nhân tài; khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.