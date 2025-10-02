Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Vĩnh Long, Đồng Tháp triển khai loạt dự án nhà ở xã hội

Cảnh Kỳ
TPO - Tới nay, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai 10 dự án nhà ở xã hội, đủ điều kiện bán hơn 1.300 căn, còn tỉnh Đồng Tháp triển khai 9 dự án, nhưng mới đủ điều kiện bán hơn 500 căn. Dù vậy, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về vốn.

Ngày 1/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn 2 tỉnh.

vl2.jpg
Phối cảnh nhà ở xã hội tại dự án khu dân cư Phước Thọ 1, 2 tỉnh Vĩnh Long.

Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết, tới nay tỉnh triển khai 10 dự án nhà ở xã hội (NƠXH), đã hoàn thành gần 1.200 căn, đang thi công 9 dự án. Số lượng căn hộ đủ điều kiện bán hơn 1.300 căn. Tỉnh đang mời gọi đầu tư 4 dự án (hơn 1.600 căn). Chính phủ giao, tới năm 2030, tỉnh Vĩnh Long mới cần xây dựng 38.500 căn NƠXH.

Sau sáp nhập tỉnh, Sở Xây dựng Vĩnh Long đang rà soát, đánh giá lại nhu cầu NƠXH, để triển khai, đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Với tỉnh Đồng Tháp, Sở Xây dựng tỉnh này cho biết, tỉnh có 9 dự án NƠXH đang triển khai với tổng số gần 4.600 căn, đang mời gọi đầu tư 5 dự án với gần 2.300 căn. Tính đến tháng 9/2025, tỉnh có hơn 560 căn đủ điều kiện bán, cho thuê.

Theo Sở Xây dựng Đồng Tháp, tiến độ triển khai các dự án NƠXH địa bàn rất chậm. Nhà đầu tư đã cam kết tiến độ nhiều lần, nhưng không đủ nguồn lực về tài chính, chưa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nên chưa đẩy nhanh được tiến độ.

2-1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định về thành lập Quỹ nhà ở các cấp, nhằm tiếp thêm nguồn lực giúp địa phương tạo quỹ đất sạch, hỗ trợ đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ phát triển NƠXH.

Từ kết quả rà soát sau sáp nhập tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề xuất Bộ Xây dựng xem xét trình Thủ tướng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển NƠXH đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Long sau sắp xếp giảm 15.000 căn (từ 38.500 căn còn 23.500 căn).

Còn theo tỉnh Đồng Tháp, nguồn vốn đầu tư phát triển NƠXH chủ yếu từ các doanh nghiệp tư nhân, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Mặt khác, các dự án nhà ở thương mại gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án NƠXH từ quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phạm Minh Hà đề nghị các địa phương cần rà soát kỹ nhu cầu NƠXH trên địa bàn, tập hợp khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị về thể chế, chính sách. Hiện, qua thực tiễn triển khai gặp vướng mắc, các tỉnh cần nêu rõ. Một số đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM… nhu cầu cao hơn rất nhiều, dự án chưa làm đã bán hết, trong khi ở các tỉnh miền Tây lại khác, nhu cầu chưa cao.

Do vậy, theo ông Hà, các địa phương cần làm rõ dự án nào không phù hợp, không sát nhu cầu địa phương, chỗ nào vướng để đề xuất, kiến nghị gửi về Bộ tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền.

Cảnh Kỳ
#nhà ở xã hội #Vĩnh Long #Đồng Tháp #phát triển nhà ở #Chính sách nhà ở #Bộ Xây dựng #Thứ trưởng Bộ Xây dựng

