Vĩnh Long mời gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội, hơn 2.100 tỷ đồng

TPO - Sở Xây dựng Vĩnh Long vừa công bố thông tin 4 dự án đầu nhà ở xã hội mời gọi nhà đầu tư của tỉnh, tổng số hơn 1.600 căn, tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Tiến độ thực hiện các dự án khoảng 30 tháng, từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cụ thể, dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư xã Phú Quới, diện tích hơn 14.100m2, khoảng 433 căn căn hộ, cho hơn 1.700 người, tổng mức đầu tư hơn 548 tỷ đồng. Dự án Nhà ở xã hội tại phường Long Châu, diện tích 5.800m2, với 456 căn hộ, quy mô dân số hơn 1.800 người, tổng mức đầu tư gần 614 tỷ đồng.

Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tân Ngãi, diện tích 11.299m2, 444 căn hộ, quy mô dân số hơn 1.700 người, tổng mức đầu tư hơn 576 tỷ đồng. Và Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới), diện tích hơn 6.100m2, 323 căn hộ, dân số gần 1.300 người, tổng mức đầu tư hơn 417 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, nhu cầu nhà ở xã hội tại trung tâm tỉnh Vĩnh Long tăng cao. Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, sau khi sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, có gần 3.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 2 tỉnh cũ về trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long làm việc. Do đó, nhu cầu về nhà ở xã hội tăng mạnh, đặc biệt tập trung tại khu vực trung tâm hành chính.

Trong năm nay, Vĩnh Long đặt mục tiêu xây dựng hơn 2.400 căn nhà ở xã hội, và thêm 36.000 căn cho giai đoạn 2026-2030.

Mới đây, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thông qua Nghị quyết cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí khoảng hơn 93 tỷ đồng cho 20 dự án nhà ở xã hội thực hiện trong 5 năm 2026-2030. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội (không bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh).