Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Vĩnh Long mời gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội, hơn 2.100 tỷ đồng

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng Vĩnh Long vừa công bố thông tin 4 dự án đầu nhà ở xã hội mời gọi nhà đầu tư của tỉnh, tổng số hơn 1.600 căn, tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Tiến độ thực hiện các dự án khoảng 30 tháng, từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cụ thể, dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư xã Phú Quới, diện tích hơn 14.100m2, khoảng 433 căn căn hộ, cho hơn 1.700 người, tổng mức đầu tư hơn 548 tỷ đồng. Dự án Nhà ở xã hội tại phường Long Châu, diện tích 5.800m2, với 456 căn hộ, quy mô dân số hơn 1.800 người, tổng mức đầu tư gần 614 tỷ đồng.

Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tân Ngãi, diện tích 11.299m2, 444 căn hộ, quy mô dân số hơn 1.700 người, tổng mức đầu tư hơn 576 tỷ đồng. Và Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới), diện tích hơn 6.100m2, 323 căn hộ, dân số gần 1.300 người, tổng mức đầu tư hơn 417 tỷ đồng.

vl.jpg
Sau sáp nhập, nhu cầu nhà ở xã hội tại trung tâm tỉnh Vĩnh Long tăng cao. Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, sau khi sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, có gần 3.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 2 tỉnh cũ về trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long làm việc. Do đó, nhu cầu về nhà ở xã hội tăng mạnh, đặc biệt tập trung tại khu vực trung tâm hành chính.

Trong năm nay, Vĩnh Long đặt mục tiêu xây dựng hơn 2.400 căn nhà ở xã hội, và thêm 36.000 căn cho giai đoạn 2026-2030.

Mới đây, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thông qua Nghị quyết cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí khoảng hơn 93 tỷ đồng cho 20 dự án nhà ở xã hội thực hiện trong 5 năm 2026-2030. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội (không bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh).

Cảnh Kỳ
#nhà ở xã hội Vĩnh Long #dự án nhà ở xã hội #đầu tư xây dựng Vĩnh Long #khu tái định cư Vĩnh Long #nhà ở trung tâm hành chính #phát triển nhà ở xã hội #chính sách hỗ trợ nhà ở

Xem thêm

Cùng chuyên mục