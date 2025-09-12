Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cần Thơ:

Không để xảy ra tình trạng 'mối quan hệ' doanh nghiệp gây bất bình đẳng

Cảnh Kỳ
TPO - UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, chính quyền các cấp tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho tất cả các doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng sử dụng “mối quan hệ” gây bất bình đẳng giữa doanh nghiệp lớn với nhỏ, doanh nghiệp nhà nước với tư nhân.

Chỉ đạo trên được UBND TP. Cần Thơ đưa ra nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025, đưa thành phố vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt, duy trì chỉ số cao, cải thiện các chỉ số thấp.

Để đạt mục tiêu trên, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các sở ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp cải thiện từng chỉ số xếp hạng, như Chỉ số chi phí gia nhập thị trường qua việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp (DN), đầu tư.

tp-ct-2-5983-790.jpg
Cần Thơ phấn đấu vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Ảnh minh họa: CK.

Với Chỉ số tính minh bạch, lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu các đơn vị kịp thời công khai, công bố thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi; trả lời kiến nghị của DN và người dân; tăng cường kiểm tra công vụ, phòng, chống tham nhũng.

Về Chỉ số chi phí không chính thức, các sở ngành, địa phương được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, hạn chế sự chồng chéo, đùn đẩy, tạo cơ hội hình thành tiêu cực, nhũng nhiễu. Kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao gây khó khăn cho DN. Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, đảng viên, người đứng đầu không đáp ứng nhiệm vụ, năng lực yếu, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Đặc biệt, lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu, người đứng đầu các đơn vị xử lý với công chức, viên chức cố tình “mượn danh”, hoặc truyền đạt sai lệch, không đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo.

Đối với Chỉ số cạnh tranh bình đẳng, TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho các DN thuộc mọi thành phần kinh tế. Không phân biệt DN lớn hay nhỏ, DN tư nhân hay nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng sử dụng “mối quan hệ” gây bất bình đẳng giữa DN lớn và DN nhỏ, DN nhà nước và DN tư nhân.

Thanh tra TP. Cần Thơ được giao tạo điều kiện thuận lợi để DN thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi nhũng nhiễu cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc, gây khó khăn và thiệt hại cho DN.

Theo bảng xếp hạng PCI năm 2024 (trước sáp nhập), TP. Cần Thơ đạt hơn 70 điểm, xếp hạng 11 cả nước; Hậu Giang đạt hơn 70,5 điểm, xếp hạng 7; Sóc Trăng đạt 64,5 điểm, không được xếp hạng.

Trong 8 tháng đầu năm, Cần Thơ có hơn 2.900 DN thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 15.400 tỷ đồng, tăng về số lượng DN nhưng giảm về vốn so với cùng kỳ. Cùng đó, địa phương có có 267 DN giải thể, hơn 1.000 DN tạm ngừng kinh doanh; 540 DN quay trở lại hoạt động. Thành phố hiện có gần 21.200 DN.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI #doanh nghiệp tư nhân #doanh nghiệp nhà nước #doanh nghiệp lớn #chỉ số thành phần

