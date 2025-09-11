20 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - UBND TP. Cần Thơ dự kiến có 20 công trình, dự án đủ điều kiện tổ chức khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó có khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn 7 km đầu tuyến, dự án bị tính dư hơn 3.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng). Khởi công xây dựng, thay thế một số cầu yếu tại tỉnh Sóc Trăng cũ, tuyến đường và cầu Ba Láng, dự án phát triển đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang cũ), một số khu tái định cư

tp-91-11.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) dự kiến khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CK.

Các công trình dự kiến khánh thành chào mừng Đại hội, như Mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp, kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn, Trung tâm Hội nghị phường Ô Môn, khu tái định cư, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng cũ)...

Dự kiến ngày 22/9 đồng loạt diễn ra các lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, có 13 công trình quy mô đầu tư trên 100 tỷ đồng, 5 công trình có quy mô dưới 100 tỷ đồng (2 công trình đang chọn thêm).

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, việc tổ chức đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án không chỉ chào mừng Đại hội Đảng, còn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hạ tầng, đô thị và kinh tế - xã hội.

Trên địa bàn TP. Cần Thơ hiện cũng có nhiều dự án lớn đang triển khai, như Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau, nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, dự án nhiệt điện Ô Môn...

Cảnh Kỳ
