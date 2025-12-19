Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để hình thành các 'vùng trũng' dư luận

TPO - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, ngành Tuyên giáo và Dân vận phải bám sát thực tiễn,"bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập" của đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhạy bén, không để bị động, bất ngờ. Giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các "vùng trũng" dư luận.

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Làm lành mạnh hóa mạng xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên giáo và dân vận là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T.Đ.

Tổng Bí thư nhìn nhận, trong năm qua, các mặt công tác ngành tuyên giáo và dân vận đã thể hiện sự đổi mới rõ nét trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống", giữa tuyên truyền và vận động. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên giáo và dân vận, nhấn mạnh rằng, Ban Tuyên giáo và Dân vận “gương mẫu, đi đầu” trong việc này.

“Chúng ta chỉ thành công khi thực hiện tốt việc ứng dụng khoa học công nghệ. Không còn con đường nào khác, tất cả các con đường khác đều là lạc hậu. Chúng ta muốn phát triển, muốn đạt được thành tựu chỉ có con đường này”, Tổng Bí thư nói.

Phân tích thêm, Tổng Bí thư cho rằng, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng là đáp ứng yêu cầu của người đọc, người nghe. Nếu không có chuyển đổi số, bạn đọc sẽ “buộc phải đi xem trên các nền tảng khác”, dẫn tới tình trạng “mất vị trí, mất quyền điều hành, mất trận địa, mất vai trò”.

Tổng Bí thư nêu, có 2 băn khoăn, đề nghị tổ chức hội thảo để trao đổi, làm rõ.

Đầu tiên, là làm sao cán bộ tuyên giáo dân vận toàn quốc nắm được yêu cầu, hiểu công việc để triển khai. Tổng Bí thư cho rằng, giữa kế hoạch và hành động thực tiễn vẫn còn khoảng cách xa, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải rất hiểu, nắm vững yêu cầu mới có thể triển khai thành công. Nếu cán bộ không hiểu sẽ không triển khai được. Đây là yêu cầu rất cấp bách.

Thứ hai, theo Tổng Bí thư, là làm sao giảm được cái "ảo", cái "tặc", cái "giả" trên thông tin. Nếu giảm được việc này bằng các công tác quản lý, sẽ giảm được tội phạm, giảm tiêu cực, làm lành mạnh hóa dữ liệu, làm lành mạnh hóa mạng xã hội và lành mạnh hóa cả xã hội, sẽ có được niềm tin của nhân dân.

Phân tích thêm vấn đề này, theo Tổng Bí thư, phải “định danh để xác định trách nhiệm”. Trên mạng xã hội, hiện nay vẫn có tình trạng nặc danh, không rõ chủ thể, nên có điều kiện để tung tin vô trách nhiệm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đấu tranh, làm sao giảm được cái ảo, cái tặc, cái giả trên mạng. “Mình xem cái gì, mình phát ngôn cái gì phải có trách nhiệm, không được vô trách nhiệm”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm sách bên lề hội nghị. Ảnh: P.H.

Tổng Bí thư cho rằng, việc áp dụng khoa học công nghệ trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội vừa qua đã giúp Đảng lắng nghe được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn.

Các hội nghị toàn quốc toán triệt nghị quyết cũng được tổ chức theo hình thức đối thoại, thảo luận, trao đổi hai chiều, đăng tải tất cả trên nền tảng thông tin kỹ thuật, giúp cho những chủ trương đường lối quyết sách của Đảng gần gũi, đi vào cuộc sống nhanh chóng hơn, sâu hơn, sinh động hơn, thuyết phục hơn, lành mạnh hơn, an toàn hơn, văn minh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “đi trước mở đường” của ngành tuyên giáo và dân vận.

Lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp, mỗi người góp công sức của mình để tuyên truyền, động viên, thuyết phục, từ đó tạo sự đồng thuận, lan toả rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giúp quần chúng nhân dân "hiểu đúng, tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng ủng hộ" đường lối, chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đối với công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng là cực kỳ nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang.

Tổng Bí thư nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đầu tiên, cần tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chế độ và nhân dân, là “hồn cốt” của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng, phát triển sáng tạo trong dòng chảy thời đại để tư tưởng mãi là ngọn cờ dẫn dắt đất nước ta đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa. “Các đồng chí cần coi đây là nhiệm vụ sống còn, thường xuyên và lâu dài”, Tổng Bí thư nêu.

Theo Tổng Bí thư, vừa qua, trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị đã thảo luận kỹ lưỡng, xem xét toàn diện và thống nhất sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ban hành vào Quý II/2026 hai văn bản quan trọng, đó là “Quy định công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và “Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số”. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan mật thiết đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và các đại biểu cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn dự hội nghị. Ảnh: Đ.T.Đ.

Với phương châm “tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất”. Do vậy, chúng ta phải duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; phải làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên thực chất, hiệu quả; ngặn chặn, đầy lùi, loại bỏ tình trạng nhạt phai lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; phải xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá.