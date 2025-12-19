Đến ngày 31/12, hoàn thành cơ bản công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đến ngày 31/12/2025 hoàn thành cơ bản công tác tổ chức phục vụ Đại hội, chuẩn bị sẵn sàng cho Tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 19/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban để rà soát công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV thời gian qua, nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIV.

Tại phiên họp, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng kể từ sau phiên họp cuối tháng 11/2025 đến nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Đến ngày 19/12, các phần công việc cơ bản bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch; trong đó có chuẩn bị khẩu hiệu tuyên truyền, mời báo chí nước ngoài, khách mời quốc tế; triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn; trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội…

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, thời điểm hiện nay, cơ quan báo chí đẩy mạnh đợt thông tin, tuyên truyền cao điểm cả đối nội và đối ngoại về những thành tựu to lớn của đất nước qua 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền sâu đậm về ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội XIV - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, về công tác bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội, đến ngày 21-22/12 phải cơ bản hoàn thành nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác trang trí khánh tiết theo đúng quy định tại hội trường chính nơi diễn ra Đại hội, khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, đường phố Thủ đô; phối hợp chuẩn bị tốt chương trình nghệ thuật chào mừng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư nêu, thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI (diễn ra từ ngày 26-27/12) và Đại hội XIV của Đảng được tổ chức gần nhau, cùng tại 1 địa điểm, vì thế, công tác trang trí đảm bảo tiết kiệm, trang nghiêm và đúng quy định.

Về Trung tâm báo chí, Thường trực Ban Bí thư lưu ý các cơ quan hữu quan tạo điều kiện để các cơ quan báo chí lắp đặt thiết bị sớm để chủ động trong tác nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đến ngày 31/12/2025 hoàn thành cơ bản công tác tổ chức phục vụ Đại hội, chuẩn bị sẵn sàng cho Tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

#Thường trực Ban Bí thư #Trần Cẩm Tú #Đại hội XIV của Đảng

