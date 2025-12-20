Phú Thọ chặt 'vòi bạch tuộc' gây ô nhiễm môi trường

TPO - Trước thông tin một số cơ sở tái chế phế liệu tại Bắc Ninh bị đóng cửa đã chuyển hướng đầu tư sang Phú Thọ, hoạt động bằng hình thức hợp tác hoặc liên doanh, UBND tỉnh Phú Thọ siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở tái chế phế liệu vi phạm, kiên quyết ngăn chặn hoạt động trái phép.

Trước thông tin phản ánh tình trạng một số cơ sở tái chế phế liệu tại Bắc Ninh bị đóng cửa đã chuyển hướng đầu tư sang Phú Thọ, hoạt động bằng hình thức hợp tác hoặc liên doanh với các cơ sở hiện có, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất tái chế phế liệu vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường.

Hợp tác xã Giấy Phù Ninh. Ảnh: M. Hiền

Đáng chú ý, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra phản ánh Hợp tác xã Giấy Phù Ninh bị đình chỉ sản xuất nhưng vẫn hoạt động, xả thải ra môi trường. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 25/12.

Ngoài ra, các xã, phường được giao tăng cường quản lý, giám sát cơ sở sản xuất trên địa bàn, kiên quyết xử lý các cơ sở hoạt động trái phép hoặc chưa được cấp phép.

Các ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cũng được yêu cầu thẩm định kỹ lưỡng công nghệ sản xuất, không chấp thuận dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Công an tỉnh được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn bản nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn tình trạng các cơ sở tái chế phế liệu di chuyển từ tỉnh khác về Phú Thọ hoạt động trái phép, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân trên địa bàn.