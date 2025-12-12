Phú Thọ tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Trước diễn biến phức tạp của thị trường trong thời gian gần đây, ngày 8/12, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Đây là động thái quan trọng nhằm siết chặt quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp.

Theo nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, giá cả một số mặt hàng thiết yếu có nhiều biến động, kéo theo hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các hành vi vi phạm nổi cộm gồm: sản xuất – kinh doanh hàng giả về chất lượng, không đạt quy chuẩn; xâm phạm sở hữu trí tuệ; vi phạm an toàn thực phẩm; lợi dụng thương mại điện tử để phân phối hàng hóa không rõ nguồn gốc; cố tình né tránh kiểm tra, kiểm soát. Những hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, sức khỏe người dân và uy tín của doanh nghiệp chân chính.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các địa phương cho thấy, lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực: phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc lớn; triệt phá các đường dây buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; kiểm tra, xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất – kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, góp phần ổn định thị trường.

Tuy vậy, hoạt động này vẫn còn không ít hạn chế. Một số nơi chưa thực sự quyết liệt; công tác phối hợp giữa các cơ quan đôi lúc chưa đồng bộ; việc trao đổi thông tin còn chậm; hạ tầng kỹ thuật phục vụ kiểm tra, giám sát còn thiếu; nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa đầy đủ, làm phát sinh kẽ hở để các đối tượng lợi dụng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (thứ hai từ phải sang) kiểm tra lô bình chữa cháy giả.

Chỉ thị của UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục diễn biến khó lường, các đối tượng vi phạm sẽ tiếp tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả càng nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị.

Để nâng cao hiệu quả công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan ngành dọc, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tại các lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ cao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe.

Các sở, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý địa bàn; tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin giữa công an, quản lý thị trường, hải quan, thuế, y tế để phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Đồng thời, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp doanh nghiệp và người dân nhận thức rõ tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng; khuyến khích tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác điều tra, truy xuất nguồn gốc và giám sát thị trường.

Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ số lượng lớn các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm giả.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chương trình của Chính phủ về chống buôn lậu và gian lận thương mại; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý những vấn đề phát sinh. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, hàng giả kéo dài hoặc diễn biến phức tạp.

Việc ban hành Chỉ thị lần này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong việc lập lại trật tự thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ đạt nhiều kết quả tích cực hơn trong thời gian tới.