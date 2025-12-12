Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chứng khoán trượt mạnh

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên giao dịch cuối tuần khép lại trong trạng thái tiêu cực khi VN-Index bị kéo sâu hơn 50 điểm. Cú trượt mạnh lấy đi toàn bộ thành quả của chuỗi tăng điểm liên tiếp đầu tháng 12.

Đến cuối phiên 12/12, áp lực bán tiếp tục dồn dập, đặc biệt trong đợt ATC, khiến VN-Index có lúc bị đè xuống sát 1.638 điểm. Nhờ một số mã trụ thu hẹp mức giảm vào những phút cuối, chỉ số hồi nhẹ lên trên 1.640 điểm, nhưng vẫn giảm hơn 52 điểm so với tham chiếu - mức giảm sâu khó đảo ngược chỉ trong ngắn hạn. Lực cầu bắt đáy còn yếu.

Áp lực xả lan rộng trên toàn thị trường, chỉ số lao dốc. VHM, VRE, VPL cùng giảm sàn. VIC đóng cửa giảm 1,4%, thu hẹp đà giảm so với mức hơn 4% từng ghi nhận trong phiên.

screen-shot-2025-12-12-at-153025.png
Ba cổ phiếu nhóm Vingroup giảm sàn.

Sắc đỏ phủ kín bảng điện, với gần 300 mã giảm - gấp hơn bảy lần số mã tăng. Tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư khi thị trường đánh mất mốc 1.700 điểm quá dễ dàng và liên tục bị cuốn vào nhịp bán chủ động. Rổ VN30 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mất hơn 57 điểm và rơi khỏi vùng 1.900 - mức giảm sâu cho thấy sức ép lớn lên nhóm dẫn dắt. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp kể từ khi chỉ số thất bại trong nỗ lực chinh phục 1.770 điểm, tổng mức điều chỉnh đã vượt 100 điểm chỉ trong ít ngày.

Sàn HoSE ghi nhận 31 cổ phiếu giảm sàn, trải rộng từ bất động sản đến công nghiệp và tài chính như CII, DIG, EIB, HDG, NVL, APH, DXG, FIT, GEX, PDR, TAL, TCH, VIX.

Các ngành có sức chi phối lên thị trường như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, các mã vốn hoá, thanh khoản cao… đều trong trạng thái tiêu cực. VPB giảm 5,7%, ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index chỉ xếp sau VHM - mã khiến chỉ số mất nhiều điểm nhất. VPB đóng cửa giảm 5,7%. VPX của Chứng khoán VPBankS cũng tiếp tục có phiên điều chỉnh sau ngày lên sàn, giảm 1,6%.

Ở chiều ngược lại, chỉ 40 cổ phiếu giữ được sắc xanh. Nổi bật nhất là QCG - cổ phiếu hiếm hoi tăng trần và đã có phiên kịch trần thứ ba liên tiếp, trở thành điểm sáng nhỏ nhoi trong phiên giảm sâu.

Thanh khoản trên HoSE tăng mạnh lên gần 24.300 tỷ đồng - cao hơn nhiều so với phiên suy yếu trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền tăng trở lại chủ yếu đến từ bên bán, phản ánh xu hướng thoát hàng quyết liệt khi thị trường liên tục xuyên thủng các vùng hỗ trợ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 52,01 điểm (3,06%) xuống 1.646,89 điểm. HNX-Index giảm 5,78 điểm (2,26%) xuống 250,09 điểm. UPCoM-Index giảm 0,73 điểm (0,61%) xuống 119,26 điểm.

Việt Linh
#VN-Index #chứng khoán #thị trường #bán tháo #đầu tư #cổ phiếu #sàn HoSE

Xem thêm

Cùng chuyên mục