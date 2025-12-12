SHB nhận 4 giải thưởng lớn tại Asian Banking & Finance Awards 2025

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được vinh danh tại lễ trao giải Asian Banking & Finance Awards 2025, diễn ra tại Singapore, với 4 giải thưởng lớn thuộc cả hai hạng mục Retail Banking (Ngân hàng Bán lẻ) và Wholesale Banking (Ngân hàng Bán buôn).

Những hạng mục này ghi nhận các sáng kiến tiêu biểu của SHB trong lĩnh vực y tế, phát triển bền vững và xây dựng văn hóa nội bộ, đồng thời khẳng định định hướng chiến lược và trách nhiệm xã hội mà ngân hàng kiên tâm triển khai trong suốt hành trình phát triển.

Cụ thể, tại hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards 2025, SHB được trao giải “Sáng kiến Ngân hàng vì Sức khỏe và Y tế tốt nhất” và “Sáng kiến Hoạt động Xã hội Nội bộ tốt nhất”. Trong khi đó, tại hệ thống ABF Wholesale Banking Awards 2025, ngân hàng tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng là “Ngân hàng tốt nhất trong lĩnh vực Sức khỏe và Y tế” và “Chương trình ESG tiêu biểu nhất”. Các giải thưởng này được bình chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, EY và Bain & Company.

Hai giải thưởng SHB nhận được tại hạng mục Ngân hàng bán lẻ

Việc đồng thời được xướng tên ở cả hai hạng mục giải thưởng cho thấy những nỗ lực toàn diện và bền bỉ của SHB trong việc đổi mới sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thể hiện tinh thần phụng sự cộng đồng bằng những hành động thiết thực.

Hai giải thưởng SHB nhận được tại hạng mục Ngân hàng bán buôn

Trong lĩnh vực y tế, SHB đã triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính và công nghệ nhằm hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh thông qua việc số hóa quy trình thu viện phí. Ngân hàng kết nối hệ thống ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) với phần mềm kế toán và quản lý bệnh viện, giúp các đơn vị y tế tối ưu hóa dòng tiền, tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và đặc biệt là cải thiện trải nghiệm thanh toán cho bệnh nhân. Tính đến cuối năm 2024, SHB đã trở thành đối tác chiến lược của 76 bệnh viện trên cả nước. Đặc biệt, SHB tài trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí nâng cấp phần mềm thanh toán cho các bệnh viện, khẳng định cam kết đồng hành và phát triển.

Phát triển bền vững, đặt con người là chủ thể

SHB đã được vinh danh với giải thưởng “Chương trình ESG tiêu biểu nhất” nhờ những chương trình hành động cụ thể và có tác động thực chất đến cộng đồng. Sau bão Yagi cuối năm 2024 gây thiệt hại nặng nề tại miền Bắc, SHB đã kịp thời triển khai gói hỗ trợ toàn diện cho khách hàng bị ảnh hưởng. Ngân hàng giảm trung bình 50% lãi suất từ tháng 9 đến tháng 12/2024, đồng thời tung ra gói tín dụng lãi suất ưu đãi 4,5%/năm để hỗ trợ phục hồi sản xuất, đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có các nhà máy thủy điện bị thiệt hại nghiêm trọng. Tổng số tiền SHB đóng góp cho Chương trình Phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc và triển khai miễn giảm lãi cho khách hàng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, ước tính lên đến 150 tỷ đồng.

SHB và Tập đoàn T&T cũng đồng hành cùng Bộ Công an triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu; 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên…

SHB ủng hộ tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đặt con người là chủ thể - một trong 4 trụ cột quan trọng của SHB, ngân hàng tổ chức các hoạt động, chương trình gắn kết nội bộ quy mô lớn mang tên Ngày hội Văn hóa “Vững bước vào kỷ nguyên mới”, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện quy tụ gần 6.500 cán bộ nhân viên đến từ khắp các tỉnh thành và các chi nhánh tại Lào, Campuchia – trở thành ngày hội lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử SHB.

Ngày hội Văn hóa 2025 được tổ chức vừa để tri ân, tăng cường sự gắn kết, gia tăng tình yêu và niềm tự hào về tổ chức của CBNV, tiếp thêm xung lực để cùng nhau chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt phá dẫn đầu; vừa truyền đi thông điệp về tâm thế, khát vọng và tầm nhìn của SHB, sẵn sàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày hội Văn hóa “Vững bước vào kỷ nguyên mới” là niềm tự hào của người SHB

Không chỉ đơn thuần là hoạt động kết nối, sự kiện khẳng định tầm nhìn xuyên suốt của SHB, đặt con người và văn hóa là nền tảng của sự chuyển đổi; lấy công nghệ số hóa làm động lực bứt phá dẫn đầu; và phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn.

Hành trình kiến tạo và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại SHB được gọi tên là SHBilove - SHB I Live Our Values Everyday (Người SHB sống cùng giá trị cốt lõi mỗi ngày). SHBilove chính là cách mỗi người SHB khẳng định tình yêu với ngân hàng, thông qua việc sống với những giá trị cốt lõi mỗi ngày. Hành trình này mang một sứ mệnh đặc biệt, đưa văn hóa doanh nghiệp của SHB trở thành sức mạnh và lợi thế cạnh tranh bền vững của ngân hàng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện.

Bốn giải thưởng từ ABF năm nay là minh chứng rõ nét cho hành trình phát triển, trên hành trình triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, với 6 giá trị cốt lõi Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.