BlueStone gửi thông điệp 'Chọn chất lượng - Trọn an tâm' mùa mua sắm cuối năm

Bước vào 2026 với nhiều biến động kinh tế, nhu cầu mua sắm thận trọng tăng cao. BlueStone lan tỏa thông điệp “Chọn chất lượng, Trọn an tâm” đến người tiêu dùng.

Mùa mua sắm cuối năm 2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động: chi phí sinh hoạt tăng, kinh tế phục hồi chậm, khắc phục thiệt hại do bão lũ, vì thế người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tính toán và chọn lọc hơn trước. Điều này tạo ra một thay đổi rõ rệt trong hành vi mua sắm: thay vì mua theo cảm tính, người tiêu dùng bắt đầu ưu tiên chất lượng, độ bền, mức tiêu thụ điện và giá trị sử dụng lâu dài của sản phẩm.

Đặc biệt trong nhóm thiết bị bếp - những sản phẩm gắn liền với sinh hoạt hằng ngày, sai lầm trong lựa chọn có thể dẫn đến nhiều phiền toái: tốn điện, nhanh hư, nấu nướng không ổn định, hoặc nguy hiểm hơn là mất an toàn. Chính vì thế, người tiêu dùng hiện nay coi việc đầu tư vào thiết bị bếp như một quyết định mang tính dài hạn, cần xem xét kỹ lưỡng về công nghệ, chất lượng, chính sách bảo hành.

Lựa chọn các thiết bị bếp là sự đầu tư về sức khỏe và an tâm cho cả gia đình

Song song đó, nhu cầu sửa sang, tân trang lại căn bếp để đón Tết cũng thúc đẩy nhiều gia đình lựa chọn nâng cấp các thiết bị đã cũ. Thay vì chạy theo những ưu đãi mang tính nhất thời, khách hàng cần ưu tiên lựa chọn các thương hiệu có cam kết chất lượng rõ ràng, minh bạch trong công nghệ và có khả năng mang đến sự an tâm lâu dài trong sử dụng.

Thông điệp lớn của BlueStone trong mùa mua sắm cuối năm 2025 - đầu 2026

Hiểu được điều đó, BlueStone chính thức khởi động mùa mua sắm cuối năm với thông điệp “Chọn chất lượng - Trọn an tâm”. Thông điệp này không chỉ là triết lý BlueStone theo đuổi trong từng sản phẩm, từ công nghệ, vật liệu cho đến trải nghiệm sử dụng mà còn là lời hứa đồng hành cùng mọi gia đình Việt trong hành trình xây dựng một cuộc sống tiện nghi, an toàn và trọn đầy tin cậy.

Với hệ sinh thái sản phẩm đa năng như Bếp từ âm, Nồi chiên không dầu, Máy làm sữa hạt (xay nấu đa năng), Nồi cơm điện,..., BlueStone tin rằng mỗi lựa chọn của người dùng sẽ không chỉ dừng ở trải nghiệm nấu nướng hay sinh hoạt tiện lợi, mà còn là sự đầu tư cho tương lai của cả gia đình.

BlueStone gửi thông điệp “Chọn chất lượng - Trọn an tâm”

Vì sao BlueStone chọn “Chất lượng” làm trọng tâm?

Trong bối cảnh thị trường gia dụng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, “chất lượng” không chỉ là một tiêu chí - đó là nền tảng để thương hiệu tồn tại bền vững. BlueStone chọn chất lượng làm trọng tâm cho chiến dịch 2025 - 2026 vì ba trụ cột chất lượng BlueStone muốn truyền tải:

Chất lượng từ Công nghệ - Chất lượng từ Sự an toàn - Chất lượng từ Chứng nhận

Đối với BlueStone, công nghệ không phải yếu tố trang trí, mà là nền tảng tạo nên chất lượng ưu việt. Nổi bật với các dòng thiết bị chủ lực như nồi chiên không dầu trang bị công nghệ Rapid Air, X-Cyclone, với bếp từ trang bị công nghệ Inverter, IGBT công nghệ chuẩn Đức… Nhờ đó, sản phẩm hoạt động mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm điện, duy trì tuổi thọ cao và luôn đảm bảo chất lượng nấu nướng ở mức ổn định.

Từ chuẩn công nghệ đến sự an toàn, bảo đảm cho bữa ăn, cho sức khỏe, cho sự tiện nghi cho cả gia đình.

● An tâm nấu nướng mỗi ngày nhờ tính năng khóa trẻ em an toàn, tự ngắt điện khi quá nhiệt, chất liệu FAL an toàn,...

● An tâm về độ bền, không lo hỏng vặt.

● An tâm về chi phí bảo trì, bảo hành toàn bộ sản phẩm đến 2 năm.

Và hơn hết, chất lượng không phải khẩu hiệu. Đó là lời hứa được kiểm chứng qua từng sản phẩm, từng tiêu chuẩn vận hành và sự phản hồi thật từ người tiêu dùng Việt.

● EMC - đảm bảo tương thích điện từ, vận hành ổn định, không gây nhiễu.

● RoHS - cam kết không chứa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe & môi trường.

● CE - đáp ứng tiêu chuẩn an toàn châu Âu về độ bền, hiệu suất và vật liệu.

● CB - chứng nhận kỹ thuật toàn cầu, đảm bảo đồng nhất chất lượng trên nhiều thị trường.

Những chứng nhận này là minh chứng rõ ràng cho việc mỗi sản phẩm BlueStone đều được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đến tay người dùng.

Mùa mua sắm cuối năm là thời điểm mỗi gia đình chọn lựa những thiết bị thật sự bền bỉ và an toàn cho cuộc sống dài lâu. Bởi hơn bất cứ lúc nào, lựa chọn hôm nay sẽ quyết định chất lượng cuộc sống mai sau. Với thông điệp “Chọn chất lượng - Trọn an tâm”, BlueStone gửi gắm niềm tin chất lượng đến với mọi nhà, hy vọng người tiêu dùng chọn đúng sản phẩm trong mùa mua sắm cuối năm, cho Tết này thêm trọn vẹn.