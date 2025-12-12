Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

PGBank ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

P.V

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ kéo dài, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đã ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ 5 tỷ đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam).

img-0782.jpg
Ông Nguyễn Văn Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trao bảng tượng trưng 05 tỷ đồng ủng hộ của Ngân hàng đến đại diện UBMTTQVN

Theo MTTQ Việt Nam, trong vài tháng gần đây, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn, tuy nhiên nhu cầu hỗ trợ trước mắt và tái thiết sau bão lũ vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước kêu gọi các tổ chức tín dụng phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng hành chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai.

img-0783.jpg
Ông Nguyễn Văn Hương lắng nghe ông Cao Xuân Thạo - Đại diện vận động cứu trợ trung ương UBTWMTTQVN trao đổi về "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc do Thủ tướng chỉ đạo.

“PGBank luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Trước những thiệt hại của đồng bào miền Trung và Tây Nguyên, chúng tôi mong muốn được chung tay góp sức, đồng hành cùng cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội để hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn,”- Ông Nguyễn Văn Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc PGBank chia sẻ.

Khoản hỗ trợ 5 tỷ đồng từ PGBank đã được chuyển về Trung ương MTTQ Việt Nam, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề của các đợt mưa lũ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, PGBank nhiều năm qua duy trì các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, tập trung hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống người dân và trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

P.V
Cùng chuyên mục