Chứng khoán mất mốc 1.700 điểm, VPX gây thất vọng ngày chào sàn

Bước vào phiên hôm nay (11/12), chứng khoán trong trạng thái dè chừng sau 2 phiên điều chỉnh mạnh. Lực bán dâng cao phủ rộng sắc đỏ trên bảng điện chỉ trong vài phút đầu. Tâm điểm tiêu cực tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC, khi mã này trở thành tác nhân khiến VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm chỉ sau khoảng một giờ giao dịch.
Đà giảm mạnh của các mã trụ cột không chỉ gây áp lực tâm lý mà còn kích hoạt hiệu ứng chốt lời lan nhanh toàn thị trường. Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm mạnh, chỉ hơn 15.200 tỷ đồng trên HoSE - mức thấp nhất trong nửa năm - cho thấy dòng tiền chủ động đang đứng ngoài quan sát.
VIC và VHM là 2 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất khi lần lượt lấy đi hơn 5 điểm của VN-Index. Hàng loạt bluechip khác điều chỉnh, như VNM, MSN, VJC, GAS… kéo chỉ số lùi xuống vùng dưới 1.700 điểm.
Nhóm ngân hàng - trụ cột quan trọng của thị trường - tiếp tục giảm điểm, khiến chỉ số thiếu hoàn toàn lực đỡ. Nhiều mã lớn như VPB, STB, MBB, HDB, VCB đều đồng loạt điều chỉnh, phản ánh xu hướng rút vốn ngắn hạn và tâm lý phòng thủ đang thắng thế.
Cổ phiếu chứng khoán cũng không tránh khỏi áp lực chung, trong đó VPX - tân binh vừa lên sàn, có phiên giao dịch đầu tiên kém tích cực với mức giảm hơn 9%, chịu áp lực bán mạnh từ cả nhà đầu tư trong nước và khối ngoại. VPX giảm 9% xuống 30.800 đồng/ cổ phiếu.
Các mã chứng khoán IPO thời gian qua đều trong trạng thái không mấy thuận lợi. TCX chưa tìm lại được giá tham chiếu ngày đầu chào sàn.
Dù đa số cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, thị trường vẫn có vài mã tăng ngược dòng, nổi bật là QCG tăng trần phiên thứ hai liên tiếp và BMP kịch trần. Một số cổ phiếu khu công nghiệp, thực phẩm - đồ uống cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.
Kết phiên, VN-Index giảm 20,08 điểm (1,17%) xuống 1.698,9 điểm. HNX-Index giảm 0,61 điểm (0,24%) xuống 255,87 điểm. UPCoM-Index tăng 0,88 điểm (0,74%) lên 119,99 điểm.
Khối ngoại duy trì chuỗi bán ròng phiên thứ năm liên tiếp với giá trị hơn 535 tỷ đồng, tập trung vào các mã lớn như VIC, STB, VHM và GMD. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện điểm sáng đơn lẻ khi FPT được mua ròng hơn 240 tỷ đồng, giúp nhóm công nghệ có nhịp hồi tương đối ổn định giữa bối cảnh thị trường kém lạc quan.
Lần đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên HoSE sau 1 tháng IPO
Sáng 11/12, HoSE tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu VPX của VPBankS. Theo đó, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là ±20%.
VPBankS niêm yết sau khi VPX hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng. Thương vụ thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Dragon Capital và Chứng khoán VIX. Nhờ Nghị định 245/2025, VPBankS chỉ mất chưa đầy 30 ngày sau IPO để đưa cổ phiếu lên sàn, rút ngắn đáng kể so với quy trình 3-6 tháng trước đây.
Đi vào hoạt động từ năm 2022, VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái ngân hàng VPBank. Từ quy mô vốn chỉ vài trăm tỷ đồng, sau hơn 3 năm, VPBankS đã bứt phá, trở thành một trong ba công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất.
Duy Quang