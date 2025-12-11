'Hiệu ứng Kỳ quan' và cú nhảy vọt về giá trị của 'viên ngọc quý' Vinhomes Green Paradise

Là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng trên toàn cầu, Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) đang cho thấy “Hiệu ứng Kỳ quan” với đẳng cấp và giá trị bất động sản đều tăng vọt, tương tự những gì từng diễn ra tại The Palm Jumeirah (Dubai), Marina Bay Sands (Singapore)…

Nấc thang mới đưa Việt Nam vào “danh sách giới hạn” sở hữu BĐS kỳ quan

Trên thế giới, những dự án bất động sản trứ danh, được mệnh danh là những “kỳ quan nhân tạo”, như Marina Bay Sands (Singapore), Burj Khalifa (Dubai), Hudson Yards (New York), The Palm Jumeirah (Dubai)… đều là những “thỏi nam châm” hút du khách quốc tế và dòng tiền đầu tư khổng lồ.

Ông Jean-Paul de la Fuente trao chứng nhận “Ứng viên chính thức đầu tiên” đối với Vinhomes Green Paradise cho đại diện Vingroup (Ảnh: Vinhomes)

Sau khi khai trương năm 2010, Marina Bay Sands giúp Singapore tăng lượng khách du lịch quốc tế từ 9,6 triệu (2009) lên 13,2 triệu (2011). Tương tự, năm 2009, Dubai đón 7,6 triệu khách quốc tế, nhưng chỉ 5 năm sau (2014), con số này tăng lên 13,2 triệu, nhờ bộ đôi công trình biểu tượng Burj Khalifa và Palm Jumeirah.

“Hiệu ứng kỳ quan” cũng khiến giá trị nhà ở và thương mại tại các đô thị này bật tăng mạnh mẽ. Đơn cử, tại Dubai, giá biệt thự ở Palm Jumeirah đã tăng gấp 4 lần sau hơn một thập kỷ.

Câu chuyện tương tự được kỳ vọng sẽ tái lập tại Việt Nam khi Vinhomes Green Paradise trở thành ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”.

“Đây là một đại đô thị phi thường, nơi thiên nhiên, con người và công nghệ hòa quyện, tôn vinh lẫn nhau theo một cách rất hiếm thấy. Đó cũng là tinh thần mà mọi ứng viên của ‘7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’ phải hướng đến”, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders, Chủ tịch chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” đánh giá.

Theo các chuyên gia, việc một dự án Việt Nam được lựa chọn ở vị trí tiên phong không chỉ là cột mốc lịch sử của thị trường BĐS, mà còn đặt Việt Nam vào “danh sách giới hạn” các quốc gia sở hữu BĐS kỳ quan - phân khúc được giới siêu giàu toàn cầu đặc biệt săn đón. Đây cũng là sự khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn toàn cầu, định hướng phát triển bền vững và năng lực kiến tạo các dự án đạt chuẩn quốc tế cao nhất của nhà phát triển Việt Nam - Vingroup.

Tài sản hàng hiệu “trăm năm có một” định vị đẳng cấp toàn cầu của chủ sở hữu

Theo Knight Frank Wealth Report 2024, giới siêu giàu thế giới đang chuyển hướng mạnh mẽ sang nhóm “collectible real estate” - những BĐS hàng hiệu có tính biểu tượng và giá trị bền vững trăm năm. Dòng tài sản đặc biệt này ghi nhận tốc độ tăng giá trung bình 8 - 12%/năm, vượt xa các kênh đầu tư truyền thống, nhờ sự khan hiếm và giá trị biểu trưng.

Tại Việt Nam, Vinhomes Green Paradise không chỉ xác lập một đẳng cấp mới của BĐS hàng hiệu mà còn được ví như tài sản “trăm năm có một”. Cấu trúc địa lý độc nhất vô nhị trên toàn cầu của dự án bên hệ sinh thái triệu năm tuổi Cần Giờ càng đẩy tính khan hiếm của dòng BĐS kỳ quan này lên mức độ cao nhất, gần như vĩnh viễn không thể tái lập trong tương lai.

Vinhomes Green Paradise kiến tạo những di sản truyền đời không thể tái lập bên hệ sinh thái triệu năm tuổi Cần Giờ (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Đặc biệt, theo các chuyên gia, trên phạm vi toàn thế giới trong 10 - 20 năm tới, Vinhomes Green Paradise vẫn thuộc nhóm dưới 1% đại đô thị full-cycle ESG++, tức là áp dụng mô hình ESG++ ngay từ khâu quy hoạch đến xây dựng và vận hành, thay vì cải tiến sau khi hình thành như phần lớn dự án hiện nay. Nhờ đó, “viên ngọc quý” Vinhomes Green Paradise sẽ xác lập một chuẩn mực sống xa xỉ bậc nhất, trở thành tuyên ngôn về vị thế mà chỉ một cộng đồng chủ nhân ưu tú rất nhỏ có thể sở hữu.

“Nguồn cung cực ít, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn, khiến BĐS ESG++ trở thành nhóm tài sản blue-chip: khan hiếm, có giá và mang tính phòng thủ rất cao trong mọi chu kỳ kinh tế”, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, nhận định.

“Cỗ máy sinh lời phiên bản turbo” tạo bệ phóng giá trị không giới hạn

Theo New7Wonders, “Hiệu ứng Kỳ quan” mang lại giá trị to lớn về cả kinh tế, xã hội, marketing, thương hiệu lẫn giáo dục, ước tính đóng góp hàng trăm tỷ USD cho các điểm đến và quốc gia tham gia.

Số lượng du khách đến Machu Picchu (Peru) đã tăng hơn 70% ngay trong năm đầu tiên nơi đây được bầu chọn là “Kỳ quan Thế giới Mới” trong chiến dịch do New7Wonders phát động năm 2007.

Với Vinhomes Green Paradise, yếu tố này còn mạnh mẽ hơn khi bên cạnh “Hiệu ứng Kỳ quan”, Cần Giờ đang bước vào cuộc cách mạng hạ tầng với loạt dự án tỷ đô được triển khai đồng bộ.

Điển hình, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến vận hành quý III/2028; cầu Cần Giờ dự kiến khởi công tháng 1/2026, hoàn thành quý I/2028; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác khởi công quý II/2026, vận hành quý I/2028; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có mục tiêu khởi công vào quý II/2026, khánh thành quý I/2029…

“Khi được nối liền trung tâm bằng những ‘đường băng’ ấy, Cần Giờ không còn là vùng xa hẻo lánh, mà sẽ trở thành điểm đến quốc tế, đủ sức cạnh tranh với các đô thị biển danh tiếng như Phuket, Bali hay Jeju”, PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, chuyên gia quy hoạch - kiến trúc, nhìn nhận.

Hạ tầng phát triển sẽ mở lối cho Vinhomes Greeen Paradise cất cánh (Ảnh phối cảnh: Vinspeed)

Khi “Hiệu ứng Kỳ quan” cộng hưởng với hiệu ứng hạ tầng, Vinhomes Green Paradise hóa thành “cỗ máy sinh lời phiên bản turbo”, đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm và tạo ra dòng tiền khổng lồ.

Đồng thời, sở hữu dòng BĐS kỳ quan siêu khan hiếm, Cần Giờ sẽ chứng kiến sự bùng nổ của dòng vốn FDI và dòng tiền tư nhân, thúc đẩy giá trị nhà ở, thương mại tăng dài hạn, cùng sự hình thành cộng đồng cư dân siêu giàu và nhà đầu tư tinh hoa quốc tế.

Từ dòng khách đến dòng vốn, từ biểu tượng đến tích sản, đây sẽ là bước ngoặt mang tính thế hệ, đưa BĐS Việt Nam bước ra thế giới bằng chính tầm vóc của mình.