Bứt phá mạnh mẽ, PV GAS Trading khẳng định vai trò hạt nhân trong chuỗi kinh doanh khí

Với sản lượng kỷ lục 3,78 triệu tấn, tương đương 185% kế hoạch, 117% kế hoạch quản trị và tăng 23% so với năm ngoái, năm 2025 Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS Trading) ghi dấu một bước phát triển bứt phá. Đây là năm thứ ba liên tiếp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng trên 20%, nâng mức tăng trưởng giai đoạn 2022 - 2025 lên 85%, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong hệ thống kinh doanh khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Hệ thống kho cảng LPG của PV GAS

Năm qua, thị trường LPG toàn cầu tiếp tục đối diện tình trạng dư cung, biến động địa chính trị phức tạp và sự thay đổi liên tục từ các chính sách thuế quan của nhiều nền kinh tế lớn. Sự lệch pha giữa giá dầu Brent và giá CP ngày càng rõ rệt, cùng với sự bổ sung của các biến số mới khiến các mô hình dự báo truyền thống mất hiệu lực, trong khi biên độ dao động lớn của giá LPG làm gia tăng đáng kể rủi ro tồn kho và tạo nguồn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bất định, bất ổn và bất thường đó, PV GAS Trading đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của một đơn vị kinh doanh chủ lực, linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó và tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường trong quá trình chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang thay đổi nhanh và cấu trúc lại.

Vượt qua nhiều thách thức, PV GAS Trading đạt mức sản lượng kỷ lục 3,78 triệu tấn, tương đương 185% kế hoạch, 117% kế hoạch quản trị và tăng 23% so với năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng trên 20%, nâng mức tăng trưởng giai đoạn 2022 - 2025 lên 85%. Thị phần bán buôn nội địa vượt mốc 70%, đạt 71% – mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường LPG Việt Nam. Hoạt động kinh doanh quốc tế cũng ghi nhận bước tiến mạnh mẽ với sản lượng xuất khẩu và giao dịch quốc tế đạt trên 2 triệu tấn, tăng 43% so với năm trước. Đặc biệt, PV GAS Trading đã chính thức bước vào thị trường LNG quốc tế, đạt trên 333 nghìn tấn LNG và lần đầu tiên triển khai mô hình cung cấp LNG đa phương thức – xe bồn kết hợp đường sắt – với hơn 40.000 tấn LNG cung cấp cho khách hàng công nghiệp.

Ông Phạm Văn Phong – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS (phải) và Ông Trịnh Văn Khiêm – Thành viên HĐQT PV GAS trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty PV GAS Trading

Về tài chính, PV GAS Trading tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp tỷ đô với doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,26 tỷ USD), bằng 186% kế hoạch và tăng 12% so với năm 2024. Kết quả này giúp Công ty đóng góp gần 50% vào doanh thu hợp nhất của PV GAS, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu tăng trưởng” của Tổng công ty. Năng suất lao động bình quân đạt gần 1.000 tỷ đồng/người – con số thể hiện rõ hiệu quả quản trị, vận hành tinh gọn và năng lực vượt trội của đội ngũ nhân sự.

Tổng giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong nhấn mạnh, việc PV GAS Trading liên tục duy trì tăng trưởng cao, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường khí tại Việt Nam cho thấy chiến lược phát triển đúng đắn, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh mạnh mẽ của toàn thể người lao động. Lãnh đạo PV GAS kỳ vọng PV GAS Trading sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu chuỗi cung ứng và đổi mới mô hình kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới. Tổng giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong

Ông Nguyễn Phúc Tuệ, Phó tổng giám đốc PV GAS, Giám đốc PV GAS Trading khẳng định năm 2026 sẽ tiếp tục là năm của đổi mới từ cốt lõi – bứt phá trong tăng trưởng - hội nhập chuỗi toàn cầu, trong đó Công ty sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng chất lượng dịch vụ, tích hợp sâu chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và chuyển mình trở thành nhà cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp. PV GAS Trading sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng cùng PV GAS International và PV GAS Logistics, tăng cường vai trò trung tâm kết nối giữa nguồn cung trong nước – nhập khẩu và các thị trường tiêu thụ, mở rộng sự hiện diện trong chuỗi kinh doanh năng lượng quốc tế.