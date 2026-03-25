Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng tăng mạnh, doanh nghiệp liên tiếp báo lãi

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, thậm chí đạt mức lợi nhuận kỷ lục.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Grant Thornton Việt Nam, doanh thu thuần của Bảo Tín Mạnh Hải đạt 27.891 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch. Đáng chú ý hơn, lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, vượt gần 88% kế hoạch, trở thành mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh thị trường vàng biến động mạnh, đặc biệt là các giai đoạn giá vàng tăng nhanh đã kéo nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân tăng đột biến. Nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội thường xuyên trong tình trạng đông khách, thậm chí có thời điểm người mua phải xếp hàng để giao dịch.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, việc giá vàng tăng không chỉ giúp doanh thu bán vàng tăng mạnh mà còn cải thiện biên lợi nhuận nhờ lượng giao dịch lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng tích trữ - đặc biệt là vàng 24K - tiếp tục duy trì ở mức cao, giúp các doanh nghiệp bán lẻ vàng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng rõ rệt.

btmh.jpg
Doanh nghiệp vàng lãi kỷ lục khi giá vàng tăng mạnh.

Đáng chú ý, mức lợi nhuận kỷ lục của Bảo Tín Mạnh Hải được tạo ra khi doanh nghiệp mới chỉ vận hành 12 cửa hàng trên toàn hệ thống.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận trong năm 2025 báo lãi sau thuế 2.829 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024, đây cũng là năm lãi kỷ lục của doanh nghiệp. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày PNJ lãi hơn 7,7 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2025 đạt 22%, tăng đáng kể so với mức 17,6% của năm 2024. Sự cải thiện này đến từ việc dịch chuyển cơ cấu doanh thu theo hướng gia tăng tỷ trọng trang sức bán lẻ, đạt hơn 69%, cao hơn 11% so với năm trước.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, năm 2025 có thể xem là một trong những năm thuận lợi nhất đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nhiều năm trở lại đây. Khi giá vàng tăng mạnh, nhu cầu tích trữ của người dân thường tăng theo, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất dần ổn định và các kênh đầu tư khác chưa thực sự hấp dẫn.

Ngoài yếu tố thị trường, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh của các doanh nghiệp vàng cũng đến từ việc chuyển dịch sang mô hình bán lẻ hiện đại, chuẩn hóa hệ thống cửa hàng và đẩy mạnh các sản phẩm vàng tích trữ có bản vị đa dạng. Với Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp cho biết chiến lược trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào mở rộng hệ thống bán lẻ và phát triển dòng sản phẩm vàng tích trữ hướng tới nhóm khách hàng đại chúng.

Việc lợi nhuận tăng mạnh trong năm giá vàng biến động cho thấy ngành kinh doanh vàng vẫn là một trong những lĩnh vực có khả năng tăng trưởng nhanh khi thị trường thuận lợi. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng mức tăng trưởng này phụ thuộc lớn vào biến động giá vàng, do đó các doanh nghiệp sẽ cần tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ và nâng cao hiệu quả vận hành để duy trì đà tăng trưởng trong các năm tới.

