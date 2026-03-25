Giá vàng tăng mạnh, doanh nghiệp liên tiếp báo lãi

TPO - Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, thậm chí đạt mức lợi nhuận kỷ lục.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Grant Thornton Việt Nam, doanh thu thuần của Bảo Tín Mạnh Hải đạt 27.891 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch. Đáng chú ý hơn, lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, vượt gần 88% kế hoạch, trở thành mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh thị trường vàng biến động mạnh, đặc biệt là các giai đoạn giá vàng tăng nhanh đã kéo nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân tăng đột biến. Nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội thường xuyên trong tình trạng đông khách, thậm chí có thời điểm người mua phải xếp hàng để giao dịch.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, việc giá vàng tăng không chỉ giúp doanh thu bán vàng tăng mạnh mà còn cải thiện biên lợi nhuận nhờ lượng giao dịch lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng tích trữ - đặc biệt là vàng 24K - tiếp tục duy trì ở mức cao, giúp các doanh nghiệp bán lẻ vàng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng rõ rệt.

Doanh nghiệp vàng lãi kỷ lục khi giá vàng tăng mạnh.

Đáng chú ý, mức lợi nhuận kỷ lục của Bảo Tín Mạnh Hải được tạo ra khi doanh nghiệp mới chỉ vận hành 12 cửa hàng trên toàn hệ thống.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận trong năm 2025 báo lãi sau thuế 2.829 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024, đây cũng là năm lãi kỷ lục của doanh nghiệp. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày PNJ lãi hơn 7,7 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2025 đạt 22%, tăng đáng kể so với mức 17,6% của năm 2024. Sự cải thiện này đến từ việc dịch chuyển cơ cấu doanh thu theo hướng gia tăng tỷ trọng trang sức bán lẻ, đạt hơn 69%, cao hơn 11% so với năm trước.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, năm 2025 có thể xem là một trong những năm thuận lợi nhất đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nhiều năm trở lại đây. Khi giá vàng tăng mạnh, nhu cầu tích trữ của người dân thường tăng theo, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất dần ổn định và các kênh đầu tư khác chưa thực sự hấp dẫn.

Ngoài yếu tố thị trường, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh của các doanh nghiệp vàng cũng đến từ việc chuyển dịch sang mô hình bán lẻ hiện đại, chuẩn hóa hệ thống cửa hàng và đẩy mạnh các sản phẩm vàng tích trữ có bản vị đa dạng. Với Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp cho biết chiến lược trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào mở rộng hệ thống bán lẻ và phát triển dòng sản phẩm vàng tích trữ hướng tới nhóm khách hàng đại chúng.

Việc lợi nhuận tăng mạnh trong năm giá vàng biến động cho thấy ngành kinh doanh vàng vẫn là một trong những lĩnh vực có khả năng tăng trưởng nhanh khi thị trường thuận lợi. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng mức tăng trưởng này phụ thuộc lớn vào biến động giá vàng, do đó các doanh nghiệp sẽ cần tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ và nâng cao hiệu quả vận hành để duy trì đà tăng trưởng trong các năm tới.