Giá vàng đồng loạt tăng rất mạnh

TPO - Lúc 9h sáng nay (25/3), các doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 175 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 172 - 175 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 4,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 175 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 172 - 175 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 172,2 - 174,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn một số thương hiệu cao hơn vàng miếng SJC.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, lúc 7h Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 170,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Doji, Mi Hồng cùng niêm yết ở mức 170,2 triệu đồng/lượng, bằng giá vàng miếng SJC.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cao hơn ở mức 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.545 USD/ounce, tăng 113 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng tăng theo giá vàng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý chiều qua ở mức 72 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 71 triệu đồng/kg... Sáng nay, giá bạc thế giới ở mức 72 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.109 đồng/USD, tăng 19 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.853 - 26.364 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.886 - 26.294 đồng/USD, tăng 5 đồng mỗi chiều mua và bán so với sáng qua.

Tại Vietcombank giá USD ở mức 26.074 - 26.344 đồng/USD, tăng 5 đồng cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 27.226 - 27.356 đồng/USD, tăng 192 đồng chiều mua và 162 đồng chiều bán so với sáng qua.

Với tốc độ tăng quá nhanh những phiên gần đây, giá mỗi USD trên thị trường tự do đang "đắt" hơn ngân hàng hơn 1.656 đồng.