Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất 4 tháng qua

TPO - Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (ngày 23/3, giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm hơn 8%, rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau khi ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 43 năm. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đồng thời đẩy kỳ vọng lãi suất toàn cầu lên cao hơn.

Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (giờ Mỹ, 23/3), giá vàng giao ngay giảm 6,3% xuống còn 4.203,21 USD/ounce, nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ chín liên tiếp. Trước đó trong phiên, kim loại quý này từng lao dốc hơn 8%, chạm mức 4.097,99 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 24/11/2025.

Tính chung tuần trước, giá vàng đã giảm hơn 10%, đánh dấu mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 2/1983. So với đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập ngày 29/1, giá vàng hiện đã mất khoảng 25%. Đây cũng là mức thấp nhất của vàng trong năm 2026.

Ở thị trường kỳ hạn, giá vàng giao tháng 4 tại Mỹ giảm 8,1%, xuống còn 4.205,10 USD/ounce.

“Với cuộc xung đột Iran bước sang tuần thứ tư và giá dầu dao động quanh mức 100 USD, kỳ vọng đã chuyển từ việc cắt giảm lãi suất sang khả năng tăng lãi suất, điều này đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng xét về khía cạnh lợi suất”, ông Tim Waterer - nhà phân tích thị trường chính của KCM Trade - nhận định.

Giá vàng đang lao dốc mạnh.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố tấn công hệ thống năng lượng và nước của các nước láng giềng vùng Vịnh nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công lưới điện của nước này.

Trong bối cảnh đó, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm, trong khi giá dầu duy trì trên 110 USD/thùng.

Theo ông Waterer, tính thanh khoản cao của vàng dường như đang gây bất lợi cho nó trong giai đoạn né tránh rủi ro này. Sự suy giảm của thị trường chứng khoán đang dẫn đến việc các phần vàng bị đóng để bù đắp cho các yêu cầu ký quỹ đối với các tài sản khác.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá dầu thô duy trì ở mức cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát khi chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang. Dù lạm phát thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, lãi suất cao lại làm suy giảm nhu cầu đối với tài sản không sinh lời này.

BMI - đơn vị thuộc Fitch Solutions - nhận định: “Việc chuyển hướng mạnh mẽ từ phân bổ tài sản an toàn sang định vị dựa trên các yếu tố vĩ mô có thể đẩy rủi ro nghiêng thêm về phía giảm, khi đồng USD mạnh hơn và xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ ngày càng giảm”.

Dữ liệu thị trường cho thấy kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong năm nay đã tăng mạnh, với các hợp đồng tương lai lãi suất phản ánh khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất nhiều hơn là cắt giảm vào cuối năm 2026, theo công cụ FedWatch của CME.

Trong khi đó, mô hình dự báo của ngân hàng đầu tư Jefferies cho thấy các công ty dầu khí Mỹ có thể thu về hơn 60 tỷ USD nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian còn lại của năm.

Giá bạc giao ngay giảm 6,1% xuống còn 63,66 USD/ounce, bạch kim giảm 6,4% xuống còn 1.799,25 USD/ounce, đều là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12. Giá palladium cũng giảm 3,6%, còn 1.352,75 USD/ounce.