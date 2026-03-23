Loạt cổ phiếu nằm sàn, VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Việt Linh
TPO - Phiên giao dịch ngày 23/3, VN-Index mất gần 57 điểm, xuyên thủng mốc 1.600 trong bối cảnh chứng khoán châu Á đồng loạt điều chỉnh. Áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn như VIC, GVR, MWG, DGC và các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, khiến chỉ số có phiên giảm sâu thứ ba liên tiếp

Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên sáng, chỉ số có thời điểm mất hơn 50 điểm và dù từng nỗ lực hồi nhẹ về vùng 1.610 điểm, lực xả hàng buổi chiều đã nhấn chìm mọi nỗ lực cân bằng.

Trong ba phiên, thị trường đã mất hơn 120 điểm; còn tính từ đầu tháng 3 đến nay, VN-Index “bay” khoảng 300 điểm, tương đương 15%. Thanh khoản trên HoSE lên gần 29.000 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường cũng "bốc hơi” khoảng 340.000 tỷ đồng, lùi xuống dưới 9,5 triệu tỷ đồng.

Loạt cổ phiếu giảm sàn.

Tâm điểm áp lực nằm ở nhóm vốn hóa lớn. VIC giảm kịch sàn, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên chỉ số khi lấy đi gần 15 điểm. GVR, MWG cũng “trắng bên mua”, trong khi DGC tiếp tục nằm sàn, nối dài chuỗi giảm sâu. Ở nhóm ngân hàng – trụ đỡ quan trọng của thị trường – hàng loạt mã như VPB, STB, MBB, BID, CTG đồng loạt giảm từ 3-5%, kéo chỉ số lao dốc.

Nhóm chứng khoán còn tiêu cực hơn khi nhiều cổ phiếu như VND, VCI, HCM, CTS, BSI giảm kịch biên độ; SSI, VIX, SHS, MBS mất trên 5%. Tuy vậy, điểm nhấn bất ngờ xuất hiện cuối phiên khi TCX tăng gần 4% lên 50.800 đồng/cp nhờ lực kéo mạnh trong đợt ATC với hơn 1,3 triệu cổ phiếu được gom ở giá cao. VPX cũng thoát sàn, đảo chiều tăng nhẹ 0,2% nhờ lệnh mua lớn hơn 1,1 triệu đơn vị. Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng mạnh tại hai mã này.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì xu hướng rút vốn khi bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên HoSE, tập trung ở các mã như MWG, HDB, VHM, VIC và STB.

Diễn biến lao dốc của thị trường trong nước đồng pha với nhịp điều chỉnh của khu vực châu Á, khi lo ngại về lạm phát và biến động giá dầu. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 56,64 điểm (3,44%) xuống 1.591,17 điểm. HNX-Index giảm 5,92 điểm (2,43%) xuống 237,54 điểm. UPCoM-Index giảm 2,42 điểm (1,96%) xuống 121,32 điểm.

