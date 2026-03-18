Kinh tế

Không thể ngờ cổ phiếu dầu khí

Việt Linh
TPO - Sau chuỗi phiên bị bán tháo, nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/3, nhiều mã tăng trần và đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Tuy nhiên, thị trường vẫn phân hóa rõ nét khi ngân hàng, chứng khoán suy yếu và DGC tiếp tục giảm sàn.

Sau chuỗi phiên bị bán tháo mạnh, nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ “quay xe” khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc ngay từ đầu phiên. Tín hiệu hồi phục xuất hiện sớm ở đợt khớp lệnh ATO khi nhiều mã nhanh chóng lấy lại sắc xanh, tạo tâm lý hưng phấn lan tỏa trong nhóm năng lượng.

Dù có thời điểm lực cung giá thấp lấn át khiến giá rung lắc, nhưng càng về cuối phiên, lực cầu càng tỏ ra quyết liệt. Hàng loạt mã dầu khí tăng mạnh từ 5-7%, thậm chí PVD, PVT, PVC tăng trần. PVS tăng 7,5%, GAS và PLX bứt phá hơn 6%, đóng vai trò đầu tàu kéo điểm số. BSR là mã hiếm hoi tăng yếu, dưới 1%, do áp lực bán gia tăng cuối phiên. Sau nhịp điều chỉnh sâu trước đó, dòng tiền đầu cơ đã quay lại mạnh mẽ.

Nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ bật tăng mạnh trong phiên 18/3.

Nhờ lực đỡ từ dầu khí, VN-Index chốt phiên trên tham chiếu. Tuy nhiên, bức tranh thị trường không thực sự tích cực. Bảng điện rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi có tới 189 mã giảm so với 134 mã tăng. Rổ VN30 thậm chí mất gần 5 điểm, cho thấy nhóm vốn hóa lớn không đồng thuận với đà tăng của chỉ số chung.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh. STB giảm mạnh 6,4% xuống sát giá sàn sau thông tin liên quan đến lộ trình tái cơ cấu. VCB, BID, nhiều mã nhà băng khác cũng chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm chứng khoán, SSI, VCI, VND, SHS đồng loạt giảm từ 2-3% trước áp lực chốt lời.

Điểm tiêu cực đáng chú ý khác là DGC tiếp tục “chất sàn” phiên thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu này đóng cửa trong trạng thái dư bán lớn, phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư sau các thông tin pháp lý bất lợi.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,54 điểm (0,21%), lên mức 1.713,83 điểm. HNX-Index tăng 0,92 điểm (0,37%) lên 247,78 điểm. UPCoM-Index giảm 0,65 điểm (-0,52%) xuống 124,86 điểm

#thị trường chứng khoán #dầu khí #ngân hàng #chứng khoán #VN-Index #giá dầu #VN30

