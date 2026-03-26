Bảo Tín Minh Châu bất ngờ bán vàng kiểu mới

Ngọc Mai
TPO - Sau khi mở cửa giao dịch vào lúc 12h trưa nay (26/3), Bảo Tín Minh Châu thông báo người dân được mua 2 chỉ/người và lấy ngay. Những người có giấy hẹn nhận vàng đúng ngày đều được trả.

Vào lúc 12h, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) bắt đầu phục vụ khách xếp hàng mua bán vàng. Theo đó, nhóm khách có giấy hẹn được ưu tiên vào lấy vàng trước.

Đại diện cửa hàng cho biết, trong ngày 26/3, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn và được nhận ngay sau khi thanh toán. Hôm nay cửa hàng không bán vàng theo giấy hẹn.

Khách xếp hàng chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu, đường Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Việc giới hạn số lượng người mua được cho là nhằm đảm bảo nhiều người được mua, đồng thời tránh tình trạng mua gom số lượng lớn. Tuy nhiên, dù giới hạn mỗi người 2 chỉ, lượng khách đến giao dịch vẫn rất đông, khiến việc chờ đợi kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng.

Nhân viên kiểm tra giấy hẹn trả vàng đúng ngày của khách.

Chị Minh Hằng (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Tôi có mặt ở đây từ khoảng 11h, nhưng đến hơn 12h30 mới mua được. Dù chỉ mua được 2 chỉ nhưng thấy yên tâm vì có thể lấy ngay, không phải chờ giấy hẹn như trước”.

Trước những thông tin xôn xao về cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đóng cửa chiều hôm trước, chị Hằng cho biết, chị không quan tâm nhiều lắm, vì "vàng vẫn là vàng".

Khách được phát phiếu điền thông tin vào mua vàng.

Anh Tuấn Đào (phường Ngọc Hà, Hà Nội) cho biết: "Chiều qua thông tin xôn xao trên mạng xã hội về Bảo Tín Minh Châu nên hôm nay giao tôi đến đây xem có mua được vàng không. Tôi cũng xếp hàng từ lúc 12h kém, sau 20 người xếp hàng trước thì đến lượt tôi mua".

Bên cạnh số người mua vào, nhiều khách chọn bán ra. Ông Thanh Bình (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Do nhà có việc nên tôi bán 2 cây vàng chứ tôi cũng không hoang mang gì trước thông tin về thương hiệu vàng này".

Chiều nay, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 4,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Hiện tại, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu thấp hơn vàng miếng SJC 1,1 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu luôn cao hơn giá vàng miếng SJC và các thương hiệu khác nửa triệu đồng/lượng hoặc bằng.

Dù giá vàng giảm so với những ngày trước, lượng người đến giao dịch vào trưa 26/3 vẫn rất đông.

