Hà Nội: Nhiều cảnh sát xuất hiện tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu

TPO - Chiều 25/3, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đồng loạt có mặt tại ba cơ sở của Bảo Tín Minh Châu nằm trên phố Trần Nhân Tông và 139 Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút sự chú ý của đông đảo người dân khu vực.

Đến hơn 15h, cảnh sát tiến hành dán niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Hiện chưa có thông tin chính thức được phát ngôn từ phía cơ quan công an.

Cảnh sát xuất hiện tại cơ sở kinh doanh Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Thanh Hà.

Trong một diễn biến trước đó liên quan đến Công ty Bảo Tín Minh Châu, ngày 7/7/2025, tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan sự việc, ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kết luận thanh tra đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Các đơn vị này bị xử phạt hành chính với mức từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng, trong đó Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt ở mức cao nhất.

Kết luận thanh tra chỉ ra, bên cạnh các vi phạm phổ biến về hóa đơn, chứng từ, thuế, một số doanh nghiệp còn vi phạm sâu trong hoạt động kinh doanh vàng và quản trị nội bộ.

Đáng chú ý, tại Bảo Tín Minh Châu, cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm: Không chấp hành chế độ báo cáo mua, bán vàng miếng; Bán vàng cao hơn giá niêm yết; Vi phạm quy định về thương mại điện tử khi không công khai thông tin giao dịch, vận chuyển, khiếu nại; Không xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu khách hàng

Đặc biệt, doanh nghiệp này còn bị xác định có dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng, tiềm ẩn hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là các vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền: Không nhận diện, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; Không có hệ thống kiểm soát khách hàng có ảnh hưởng chính trị (PEP); Không xây dựng đầy đủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; Không bố trí hoặc đăng ký bộ phận chuyên trách

Những sai phạm này được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn tài chính và minh bạch thị trường vàng.

Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, cơ quan này đã báo cáo các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trên cơ sở đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Riêng Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng, đồng thời bị yêu cầu: Chấm dứt ngay các hành vi vi phạm; Khắc phục toàn bộ sai phạm trong kinh doanh vàng; Tuân thủ quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền.

Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra cho thấy động thái mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc siết kỷ cương thị trường vàng, lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến ổn định tài chính.