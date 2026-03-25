Cựu Hiệu trưởng thu 15.000 đồng một tiết học thêm bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù

TPO - Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc học thêm, dạy thêm để thực hiện hành vi trái pháp luật, thu thêm tiền, gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh.

Sau hai ngày xét hỏi, chiều 25/3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 Hà Nội nêu quan điểm luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) mức án từ 4 – 5 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về dân sự, Viện Kiểm sát cho hay, do phụ huynh học sinh chưa có yêu cầu gì, nếu sau này có yêu cầu sẽ giải quyết trong vụ án dân sự khác.

Căn cứ hồ sơ vụ án xác định, năm học 2013 – 2014, bà Nguyễn Thị Bình và cựu Kế toán Phạm Thị Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng so với mức thu quy định.

Mặc dù năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”. Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm.

Cụ thể, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 – 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 – 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 – 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Viện Kiểm sát cho rằng dù có quy định trên, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo cựu Kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định.

Từ tháng 12/2013 - 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho các phụ huynh. Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, bị cáo Bình chỉ đạo bị cáo Nguyệt lập hai sổ sách, chứng từ để che giấu.

Cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình.

Cựu Hiệu trưởng bị quy kết lợi dụng chính sách nhà nước

Viện Kiểm sát đánh giá, vụ án là nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan Nhà nước.

Hơn nữa, việc dạy thêm, học thêm diễn ra tràn lan là vấn đề nhức nhối ngay đầu những năm học mới.

Sự việc xảy ra tại Trường THCS Ba Đình năm học 2013 – 2014 là trái với các quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trái với Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội…, gây thiệt hại cho cha mẹ học sinh số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Xét hành vi từng bị cáo, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Bình đã lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc dạy thêm, học thêm, để thực hiện hành vi trái pháp luật, thu thêm tiền của phụ huynh học sinh, song Viện Kiểm sát cũng công nhận tình tiết, tại tòa, bị cáo đã khai học phí này "có sự thỏa thuận linh hoạt" giữa phụ huynh và nhà trường. Việc chia lớp nhằm đảm bảo lợi ích cho học sinh. Sự việc xảy ra đã lâu, bị cáo cũng có công đóng góp với nhà trường.

Bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt giúp sức tích cực cho bị cáo Bình lập hai sổ sách chứng từ, nhằm che giấu lớp học, số tiền đã thu.

Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Bình và bị cáo Nguyệt là đúng người, đúng tội, đúng căn cứ pháp luật.

Viện Kiểm sát đánh giá quá trình điều tra, xét xử bị cáo Bình không thành khẩn khai báo nên cần áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc; bị cáo Nguyệt tích cực khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.