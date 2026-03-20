Nữ kế toán phường La Khê lĩnh 22 năm tù vì lừa 'chạy' sổ đỏ

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Nhung (cựu kế toán UBND phường La Khê) làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp sổ đỏ để yêu cầu bị hại nộp tiền, sau đó chiếm đoạt 10,2 tỷ đồng.

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, ở Hà Đông) 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan tố tụng xác định, Nhung (cựu kế toán UBND phường La Khê, quận Hà Đông cũ). Do cần tiền chi tiêu, đầu tư làm ăn nên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để phục vụ mục đích này, năm 2017 - 2022, Nhung đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp giấy chứng nhận; đồng thời tự lập biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để yêu cầu bị hại nộp tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 10,2 tỷ đồng của 6 người.

Bị cáo Nguyễn Thị Nhung.

Số này có ông Lê Đăng T. (56 tuổi, ở Hà Nội). Năm 2017, biết gia đình ông T. có nhu cầu tách thửa đất ao và xin cấp giấy chứng nhận, Nhung tiếp tục đưa thông tin gian dối, yêu cầu chuyển tiền nhiều lần để “chạy” thủ tục, chiếm đoạt hơn 867 triệu đồng.

Đến năm 2021, để che giấu hành vi, Nhung thuê làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao 2 giấy cho ông T..

Cùng trong năm 2021 này, vợ chồng ông T. có thửa đất chăn nuôi rộng 204m2 tại phường Hà Đông, muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhờ Nhung làm thủ tục. Bị cáo tiếp tục đưa thông tin gian dối, khẳng định có thể làm sổ đỏ, yêu cầu ông T. đưa hơn 471 triệu đồng để “ngoại giao”.

Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện thủ tục, không liên hệ “chạy” giấy tờ như đã hứa mà dùng vào chi tiêu cá nhân, đầu tư làm ăn.

Ngoài ra, tháng 11/2021, bị cáo còn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác cùng giấy ủy quyền, giả làm chủ đất để bán cho anh V. V. H. (37 tuổi, ở Hà Nội) với giá 3,8 tỷ đồng. Anh H. đã chuyển đủ tiền, trong đó có 300 triệu đồng đặt cọc.

Bị cáo Nhung khai đã đưa toàn bộ số tiền này cho một người đàn ông để làm ăn nhưng bị thua lỗ...