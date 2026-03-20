Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thêm 4 thành viên trong băng nhóm giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp lộ diện

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan vụ nhóm người nghi dàn cảnh cướp tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP. Cần Thơ), ngày 20/3, Công an TP. Cần Thơ cho biết đã có thêm 4 nghi phạm ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng có liên quan trong vụ án lên 12 người.

Ngày 20/3, Công an TP. Cần Thơ thông tin, vừa có thêm 4 nghi phạm ra đầu thú trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP. Cần Thơ).

Các nghi phạm gồm: Lê Hoàng Vũ (43 tuổi, ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang); Hoàng Ngọc Sáng (24 tuổi), Hoàng Ngọc Huy (20 tuổi) và Dương Thị Mỹ Hằng (20 tuổi) cùng ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

Lê Hoàng Vũ, Dương Thị Mỹ Hằng.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng Vũ, Hoàng Ngọc Sáng và Hoàng Ngọc Huy để phục vụ công tác điều tra. Riêng Dương Thị Mỹ Hằng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được xem xét không tạm giữ hình sự.

Theo cơ quan công an, các nghi phạm này tham gia tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, bao quanh người bị hại nhằm che chắn cho đồng bọn thực hiện hành vi giật, móc tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hoàng Ngọc Sáng và Hoàng Ngọc Huy.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tạm giữ 12 nghi phạm liên quan vụ giật dây chuyền tại Công ty Tân Huê Viên. Trong đó, Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Công an TP. Cần Thơ cho biết, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành, lượng du khách đến tham quan tăng mạnh, nhất là vào dịp lễ và cuối tuần. Lợi dụng sự đông đúc, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng và chiếm đoạt tài sản của du khách.

Huỳnh Thị Bích Thủy được xác định là đối tượng cầm đầu. Ảnh: CACT.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách có giá trị, các đối tượng lập tức vây quanh tạo cảnh hỗn loạn. Một người đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Khi bị hại nghi ngờ hoặc phát hiện, tang vật đã được chuyển qua nhiều người trong nhóm, gây khó khăn cho việc truy xét và xử lý của cơ quan chức năng.

Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

#Cần Thơ #giật dây chuyền #Tân Huê Viên #đầu thú #Liên Hoa Bảo Tháp #dàn cảnh giật dây chuyền

