'Nữ quái' cầm đầu 20 đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh để cướp giật

Nhật Huy
TPO - Lợi dụng lượng du khách đông đúc đến tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP. Cần Thơ), nhóm đối tượng từ nhiều địa phương đã dàn cảnh chen lấn, xô đẩy để giật dây chuyền vàng và móc túi du khách. Công an đã tạm giữ hình sự 5 người, trong đó một phụ nữ cầm đầu, trực tiếp ra tay cướp giật.

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản, xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc Công ty TNHH bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP. Cần Thơ), ngày 10/3 vừa qua.

Huỳnh Thị Bích Thủy.

Tới nay, công an đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi, ngụ Cần Thơ).

Theo cơ quan công an, Huỳnh Thị Bích Thủy được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm trên, trực tiếp thực hiện hành vi giật dây chuyền trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Phạm Văn Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón các thành viên nhóm trên từ An Giang sang TP. Cần Thơ để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong khi đó, Huỳnh Thị Bích Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Văn Tây được phân công tạo cảnh chen lấn, xô đẩy nhằm che mắt bị hại, tạo điều kiện cho đồng bọn ra tay.

Theo Công an TP. Cần Thơ, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành, lượng khách tham quan tăng mạnh, đặc biệt vào dịp lễ và cuối tuần. Lợi dụng tình hình này, nhóm đối tượng trên đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Qua xác minh, bước đầu cơ quan chức năng xác định nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng vây quanh tạo cảnh hỗn loạn. Một người đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Khi bị hại phát hiện và nghi ngờ người đứng phía sau, tang vật đã được chuyển qua nhiều người trong nhóm, gây khó khăn cho việc truy xét, xử lý.

Các đối tượng Mặc, Thanh, Chí và Tây (từ trái sang). Ảnh: CACT.

Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

