Bắt được một đối tượng trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền du khách tại khu du lịch ở Cần Thơ

TPO - Một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền ngay tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP. Cần Thơ) được chia sẻ. Lực lượng công an địa phương vào cuộc, bước đầu bắt giữ một đối tượng liên quan.

Ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền được cho là xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP. Cần Thơ).

Người phụ nữ mặc áo đỏ (ở giữa) bị giật dây chuyền chỉ trong vài giây giữa đám đông. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, một phụ nữ mặc áo đỏ đang trong dòng du khách thì một nhóm người tiến lại gần, tạo thành vòng vây xung quanh. Nhóm này liên tục di chuyển, thu hẹp khoảng cách khiến khu vực trở nên chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa.

Khi nạn nhân loay hoay tìm lối thoát khỏi đám đông, hai phụ nữ đứng sát phía sau đã tiếp cận. Một người giơ tay lên trán như che tầm nhìn, ngay sau đó người phía sau đưa tay giật đứt sợi dây chuyền của nữ du khách. Toàn bộ hành vi diễn ra chớp nhoáng, thuần thục trong chưa đầy hai giây.

Video trích từ Camera an ninh tại điểm tham quan.

Cú giật bất ngờ khiến nữ du khách hoảng hốt. Nghi ngờ người đứng phía sau, nạn nhân lập tức chụp tay người phụ nữ này để kiểm tra, tuy nhiên người này dường như chỉ đóng vai trò che chắn. Sau khi thực hiện hành vi, nhóm người nhanh chóng tản đi giữa đám đông, để lại nạn nhân thất thần vì mất tài sản.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ xã An Ninh cho biết, địa phương đã nắm được thông tin vụ việc xảy ra tại khu tham quan của Công ty Tân Huê Viên. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét. Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ một đối tượng liên quan, song danh tính chưa được công bố.

Công an xã An Ninh đang phối hợp với Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm tại khu vực xảy ra vụ việc. Công an xã An Ninh đã phối hợp với Công ty Tân Huê Viên phát loa tuyên truyền, cảnh báo tình trạng cướp giật tại những nơi tập trung đông du khách, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, hạn chế các đối tượng lợi dụng đám đông để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 28/1/2026, Công ty Tân Huê Viên khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp, thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan, chiêm bái. Vào các dịp lễ, Tết và cuối tuần, lượng người đổ về đây rất đông, nhiều thời điểm khiến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực này xảy ra ùn ứ giao thông.