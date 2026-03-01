Cầm kéo xông vào tiệm làm móng cướp dây chuyền

TPO - Triệu Quang Vũ cầm theo một cây kéo xông vào cửa tiệm, giật sợi dây chuyền trên cổ N., khi bị chống trả và hô hoán, Vũ dùng kéo tấn công bị hại để tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Quang Vũ (SN 1976, trú xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Triệu Quang Vũ tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 11h ngày 18/2, H.N.N đang ngồi làm móng cho khách tại cửa tiệm ở xã Phú Quới (Vĩnh Long) thì bị Vũ cầm theo một cây kéo xông vào giật sợi dây chuyền trên cổ N.

Khi bị N. chống trả và hô hoán, Vũ đã dùng cây kéo tấn công lại để tẩu thoát. Nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh đã khống chế, bàn giao Vũ cùng tang vật cho lực lượng chức năng.